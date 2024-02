‘La casa de los famosos’: memes y reacciones a la eliminación de Naren Daryanani

Naren Daryanani se convirtió en el primer eliminado de La casa de los famosos Colombia, tras recibir la menor cantidad de votos de los cuatro nominados, entre los cuales también estaban ‘Beto’ Arango, Mafe Walker y Martha Isabel Bolaños.

“Me la gocé, como les digo (...) Pensé que me iba a quedar mucho más tiempo, y hubiera sido mucho más emocionante, incluso, para la propia casa. Pero nada, me voy tranquilo y muy bien”, fueron sus palabras de despedida.

La noticia fue bien recibida por Naren Daryanani, quien tuvo tan solo un par de minutos para tomar sus maletas, despedirse de sus compañeros y abandonar la ‘casa estudio’. Sin embargo, los televidentes reaccionaron de forma diferente y así quedó en evidencia a través de redes sociales.

Naren Daryanani se despidió de sus compañeros de ‘La casa de los famosos’ entre abrazos. Fotografía por: Captura de pantalla

Más memes y comentarios sobre la eliminación de Naren Daryanani en ‘La casa de los famosos’

Apenas se supieron los resultados de las votaciones, los seguidores del reality show se volcaron a redes sociales, como X (antiguamente Twitter), para opinar sobre la primera salida del programa.

“Me parece la mejor elección porque, desde el principio, sentía a Naren con una energía muy pesada y chocante”, “siento que debieron dejar ir a Mafe Walker porque ella no genera contenido en esa casa”, “me dio mucha embarrada por él, pues esta era su oportunidad de volver por todo lo alto a la televisión” y “esperemos que pueda aprovechar esta oportunidad y regrese con nuevos proyectos”, fueron algunos de los comentarios que suscitó la gala de eliminación.

Cabe recordar que, antes de abandonar La casa de los famosos, Naren Daryanani tuvo que nominar a uno de los 21 participantes que quedan en competencia. Así entonces, el actor decidió que el primer amenazado de esta nueva semana es Miguel Melfi, cantante panameño.

‘La casa de los famosos’ se calentó tras la salida de Naren Daryanani

Tras la despedida del bogotano de 52 años, los concursantes del reality show disfrutaron de una noche de jacuzzi. Allí, aprovecharon para jugar varias dinámicas que los obligaron a decirse la verdad en la cara.

Uno de estos juegos fue ‘la verdad o se atreve’, por el cual se supo que a Martha Isabel Bolaños le gusta Juan David Zapata, pero este prefiere a Sandra Muñoz. Sin embargo, esto no fue impedimento para que ‘La Pupuchurra’ aceptara besarle el cuello al joven deportista por varios segundos.

Otra de las confesiones que sorprendió a los televidentes fue la de ‘Culotauro’, quien mencionó que se siente atraído por Diana Ángel; mientras que la actriz dejó ‘sin aliento’ a varios al realizar un caliente reto con Miguel Melfi, quien bebió agua del pecho de su compañera.

Por último, las celebridades hicieron un pequeño brindis en honor a su continuación en La casa de los famosos, aunque dentro de 8 días tendrán que despedir a otro integrante.