Melfi le termina a Nataly Umaña por su mamá: “es lo más maduro”

No cesan los comentarios sobre la mediática relación de Nataly Umaña, actriz de 38 años, y Miguel Melfi, cantante panameño de 27, y no precisamente por la diferencia de edad, sino porque antes de entrar al reality de convivencia, Umaña sostenía un matrimonio de 12 años con el actor Alejandro Estrada.

Su romance con su compañero de casa no ha sido bien visto ni por los televidentes, ni por supuesto por Alejandro, ni mucho menos por la mamá de Melfi, quien lo sorprendió con su visita el pasado 13 de marzo y, de manera directa, le pidió enfocarse en la realidad que lo espera afuera; es decir que, aunque no mencionó a Nataly, fue enfática es pedirle que se alejara de eso que era, tal vez, pasajero.

¿Melfi le terminó a Nataly Umaña?

Las palabras de su progenitora fueron analizadas por el concursante de La casa de los famosos, quien después de eso buscó a Nataly para ponerle un freno a lo que estaban haciendo, teniendo en cuenta que, a raíz de esa situación, Alejandro Estrada le devolvió a la actriz su anillo de matrimonio, asegurándole que su relación se terminaba.

En medio de una profunda conversación, el panameño le dijo a la colombiana: “está chévere, está rico, la verdad, yo me lo disfruto y yo sé que tú también, e incluso yo sé que has seguido y estás disfrutando mucho más que antes, pero siento que lo más maduro sería dejar de ser tan egoístas y tal vez si de verdad pasa algo entre nosotros que pase como tenga que pasar o de una forma en la que no estemos todo el tiempo tal vez lastimando personas y faltándoles al respeto”.

¿Qué le dijo Nataly Umaña?

La actriz escuchó las palabras del cantante y, enseguida, no dudó en responderle y opinar sobre los consejos de la señora Annie de Melfi, quien sería su nueva suegra. “Te dejo ser, a mí me parece fabuloso lo que mes estás diciendo porque siempre he dicho que quiero hacer algo que me de paz y lo que me haga feliz. Y yo sí había empezado a sentir una cosa, donde no me sentía bien, pero no quería ser incongruente, porque sí me parece chévere estar contigo y me parece incongruente decirte que le bajemos”, fueron sus primeras palabras hacia Melfi.

Al final, la participante del reality manifestó estar de acuerdo con las palabras que le dio Annie a su hijo y aceptó tomar distancia. “Me parece que las mamás obviamente siempre van a hablar desde el amor, desde la sabiduría, desde el discernimiento, y desde la experiencia. Obvio todo lo que diga tu mamá debería ser tomado con amor, con respeto. Tú tienes derecho a tomar tus propias decisiones, pero veo que estás muy bien criado, que vienes de una familia donde sobra el amor, el diálogo, la confianza, me parece muy bonito que le hagas caso a tu mamá”.

Los televidentes e internautas no han dudado en reaccionar, afirmando que la actriz se quedó ‘sin el pan y sin el queso’. “Al tipo no le importó cuando empezó todo el dañar un matrimonio, pero ahora cuando se trata de su familia y de él, ahí sí importa. Es un ser egoísta”, “arriesgó un matrimonio por ese chico y la dejó tirada en el camino, se quedó sin el pan y sin el queso”, “que se aleje de esta tipa, si se lo hizo al marido de años a él le hará lo mismo”.