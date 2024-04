‘La casa de los famosos’: Karen Sevillano y Juanda se agarraron. “Sos manipulador”

En el reciente capítulo de ‘La casa de los famosos’, se vivió una acalorada discusión entre Karen Sevillano y Juan David Zapata, donde se dijeron sus verdades y hablaron sobre la relación entre el paisa y Sandra Muñoz.

En la tensionante escena, se observa a Juan David, molesto por comentarios de Natalia Segura, en los que expresa la necesidad de clarificar su relación sentimental con Sandra Muñoz. En ese momento, Juan David le solicita a Sandra que no le dé más comida, lo que desata la fuerte pelea con Karen.

La caleña acusó a Zapata de ser manipulador, evasivo y no asumir con firmeza su relación con Sandra. “A nosotros él nos está diciendo otra cosa, pero acá dice algo completamente diferente. Si usted no quiere nada con ella, entonces no la trate como si lo quisiera. ¡Sos un manipulador, ‘berrinchoso’ e inmaduro!”, dijo.

SIn embargo, el joven se defendió y aseguró que siempre ha sido claro frente a sus sentimientos con la caldense, asegurando que nunca le dijo que tuvieran un compromiso formal. “Yo he sido un adulto y he sido claro con Sandra siempre, no le he dicho que seamos novios porque no lo siento así”.

Por otro lado, Karen aseguró que no estaba inventando chismes y que Juanda estaba siendo contradictorio con sus palabras. “Entonces, con eso qué pretendés eso no concuerda, entonces, papi, usted no venga a hacernos quedar a nosotras como las malas, sino que usted mismo se contradice con sus acciones”, concluyó la creadora de contenido. Así se vivió el tensionante momento.

