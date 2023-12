La actriz de ‘Rigo’ que vive en el sur de Bogotá: “Los vecinos me hacen barra”

‘Rigo’, que cuenta la historia de Rigoberto Urán, uno de los ciclistas más importantes del país, se ha convertido en una de las producciones más queridas por los colombianos.

Es una novela inspirada en el hijo de Urrao, que muestra no solo la lucha del deportista por conquistar los escenarios mundiales, sino también los momentos más importantes de su juventud en tierras antioqueñas. Con el apoyo de su familia salió a representar a Colombia en el deporte mundial, montado en su bicicleta.

El elenco está conformado por Juan Pablo Urrego, Ana María Estupiñán, Robinson Díaz, Sandra Reyes, Ramiro Meneses, Julián Arango, Andrea Guzmán, Emmanuel Restrepo, Stephanía Duque y más talento colombiano.

Stephanía Duque, orgullosa de sus raíces

La actriz, que interpreta a ‘Adriana’, la enamorada de Rigo, reveló en una entrevista con la emisora Tropicana, un dato poco conocido de su vida. Stephanía contó a los locutores que vive en el barrio Gustavo Restrepo, ubicado en el sur de Bogotá, allí, habita junto a su mamá y hermana. De igual modo, confesó cómo es su relación con los vecinos.

“Es muy lindo, sobre todo los que son amigos reales, porque hay vecinos que han sido egoístas toda la vida, hay que decirlo, pero hay gente que se siente orgullosa porque me lo han dicho varias veces, me hacen mucha barra”, dijo.

Duque, de 30 años, aseguró que su éxito en la actuación viene acompañado de un fuerte trabajo que ha venido cultivando desde que era pequeña. “Yo he trabajado muy duro desde chiquita, entonces, ¿cómo se llega? Trabajando muy fuerte por eso, estudiando, aprendiendo, reconociendo, escuchando, porque claro, crezco en un barrio donde realmente mucha gente no sabe que para ser actriz hay que estudiar, muchos piensan que es como un golpe de suerte y yo no los culpo”, concluyó. Aquí la entrevista completa.

