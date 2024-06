Kratos se llevó del ‘Desafío XX’ una millonaria suma ¿De cuánto se trata?

Kratos, el imponente jugador de rugby bogotano, se despidió del Desafío XX a un paso de la fusión, pero no con las manos vacías. A pesar de su desafortunada salida en el Box Negro del ciclo 11, el participante se aseguró una buena suma de dinero durante su paso por el reality show del canal Caracol.

Kratos en el 'Desafío XX' Fotografía por: Caracol Televisión

¿Cuánto ganó Kratos en el ‘Desafío XX’?

Bryant Guzmán (nombre real) logró acumular $19.530.000 durante su participación en el Desafío XX, convirtiéndose en uno de los competidores que más dinero se llevó a casa en esta temporada. Esta cifra incluye las ganancias obtenidas en las victorias de las pruebas individuales y grupales, así como las acumulaciones en el acumulado.

Si bien no se coronó como el ganador absoluto, Kratos se destaca como uno de los que más ha logrado en términos monetarios. De hecho, supera las ganancias de otros compañeros de equipo como Campanita (8 millones) y Lina (18 millones).

Según contó al salir de la competencia, su principal objetivo es invertir una parte del premio en cumplir sus sueños. Además, mencionó que quiere usar el dinero para darle un gran obsequio a su madre, quien ha sido su gran apoyo durante toda la vida.

Así se despidió Kratos del ‘Desafío XX’

Tras finalizar su participación en el programa, Guzmán habló con Caracol Televisión y explicó las razones por las que perdió la prueba de eliminación: “Cerraba los ojos y me costaba, decía tengo que sacar fuerzas, pero en un momento el cuerpo no me respondió más, lastimosamente me pasó factura (...) Saben que me fui dejándolo todo y seguirán hacia adelante”.

A pesar de su inesperada salida, Kratos aseguró que siempre recordará su paso por el Desafío XX como una experiencia sinigual

“Me siento feliz porque la experiencia fue increíble, conocí personas increíbles. Di todo de mí, fui honesto con lo que soy, así soy en la vida real para los que no crean. Me llevé grandes experiencias que no pensé vivir y menos en el Desafío 20 años, que no es lo mismo (...) Me siento vacío porque dejé todo en la pista”, concluyó el exdesafiante.