Kevyn y Natalia del ‘Desafío XX’ tuvieron sensual momento en la ducha. ¡Sin ropa!

El pasado miércoles, se llevó a cabo un nuevo Desafío a muerte: Dickson, Natalia y Karen, integrantes de Alpha, y Lina, de Omega, se enfrentaron en el box negro para asegurar un cupo en la competencia.

Participantes del 'Desafío XX'. Fotografía por: Caracol Televisión

Después de atravesar una serie de obstáculos, Karen fue la primera en culminar la prueba. Luego, Dickson, enseguida Natalia. Finalmente, Lina, quien no pudo culminar, quedó automáticamente eliminada del Desafío XX.

Para celebrar que las tres integrantes de Alpha se salvaron, los participantes llegaron a la casa y decidieron tomarse una ducha para refrescarse. Los primeros fueron Kevyn y Santiago, quienes son los únicos hombres del equipo. Cuando se estaban bañando, Natalia se acercó y les preguntó: “¿ya están empelotos para ir a verlos?”.

Entre risas, Santiago le respondió: “todavía no, ahorita”. Después, ante la insistencia, los dos competidores le dijeron a su compañera que ya estaban desnudos, por lo que ella, junto con Karen y Dickson se acercaron a verlos.

Por un lado, Santi les daba la espalda y Kevyn se cubría su parte delante con su ropa. Eso hizo que Natalia, quien ha expresado un gusto por él, se le acercara e intentara dejarlo al descubierto. “Se embobaron después de grandes”, les dijo a sus compañeras el participante.

El turno del baño fue después para las mujeres, y aunque ellos las amenazaron con hacerles lo mismo, finalmente no se acercaron a verlas, pese a que ellas sí se desnudaron.

¿Por qué Karen hizo llorar a Natalia en el ‘Desafío XX’?

Luego de ese divertido momento, los integrantes de Alpha se reunieron para tomar champaña y celebrar que todas las mujeres habían regresado a la casa. Sin embargo, quisieron hacer un divertido juego que no resultó como esperaban.

De manera jocosa, estaban definiendo qué rol familiar tendría cada uno dentro de la casa. En medio de la conversación, señalaron que Kevyn y Natalia serían hermanos, pero Mapi dijo que no podían “porque eso sería incesto”.

Inmediatamente, Karen hizo un apunte que no fue del agrado de Natalia. “entonces sería la moza”, agregó. “Qué graciosa, chistosísima. Tranquila que yo entendí”, dijo la concursante quien hace contenido para adultos.

Minutos después, Natalia se fue para el baño y comenzó a llorar. “No me gusta que me digan eso, eso es imprudente, espero que te sirva para la vida. Tú no sabes con tus palabras cómo puedes herir a las personas. Estoy luchando contra algo que siempre dije que no iba a hacer. Me recordó que la estoy cagando, me siento muy mal. Ten cuidado con lo que dices, para mí no es fácil, me siento muy mal y no me gusta ser objeto de burla de nadie. Me heriste bastante”.