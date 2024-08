¿Kevyn olvidó a Natalia? El participante se fijó en otra compañera del ‘Desafío’

El Desafío XX comenzó la última etapa. El Tino Asprilla y el Pibe Valderrama dejaron distribuidos sus equipos y ya se despidieron el programa después de una semana de convivencia con los participantes en la ciudadela.

Aunque no compitieron, se desempeñaron como directores técnicos de cada equipo, dándoles las instrucciones necesarias para que ganen cada una de las pruebas. Hasta el momento, se han enfrentado a dos pruebas, el equipo de Faustino ha ganado ambas.

¿Qué pasó con Kevyn y Natalia?

Kevyn, integrante del equipo del Pibe, y Natalia, del equipo del Tino, ha sido dos de los participantes más comentados de esta temporada y no precisamente por su desempeño, sino por el romance que iniciaron, pese a que Kevyn tenía novia.

Luego que la producción les diera la oportunidad de salir por unos días a sus casas, ambos llegaron nuevamente a la ciudadela diferentes. De acuerdo con lo que dijo Natalia, al parecer, terminaron su relación. De hecho, la modelo de contenido para adultos aseguró que su compañero de reality la manipuló.

“Yo salí de acá y aterricé. ¿Quién comenzó todo el tema? Él. Quería cagar$% de todo con la persona, pero que no se diera cuenta. Por eso las cosas se ven como si yo me le hubiera metido por los ojos, yo no tengo necesidad de eso”, dijo entre lágrimas.

¿A Kevyn le gusta Guajira?

Teniendo en cuenta que esta edición del Desafío es especial por los 20 años que lleva al aire el programa, los ocho semifinalistas tuvieron la oportunidad de escoger a un exparticipante para que los apoyara en las pruebas.

Kevyn eligió a Guajira, finalista de la edición del año pasado. De acuerdo con lo que se h podido observar durante los últimos capítulos, hicieron un buen match.

En el reciente capítulo, tras la despedida del Pibe y el Tino, los integrantes de la casa roja tuvieron una divertida conversación donde aprovecharon para conocerse un poco más.

Primero le preguntaron a Santi cuáles son las características de la mujer ideal para él, a lo que respondió: “que sea delicada, femenina. Físicamente no tiene que tener ni mucho ni muy poco, normal, yo tampoco soy de exuberancias. Me gustan las morenitas, canelitas”.

Luego, Guajira dijo: “yo me derrito por un negro. Yo conozco el cielo y el cielo es negro. Que sepa bailar”. Enseguida llamaron a Kevyn y le preguntaron lo mismo. Guajira le dijo: “ya sabemos que te gustan como Natalia, voluptuocitas”. Sin embargo, el participante inmediatamente le respondió: “como vos”. Sus compañeros no dudaron en burlarse ellos y decir: “esto se va a prender”.

Los internautas no dudaron en comentar: “Por eso es que la Guajira anda tan ardida con Natalia, a ella le gusta es Kevyn”, “Guajira es mil veces más atractiva que Natalia... es mejor opción para Kevyn mil veces”, “el Keviy tirando por otro lado ya que se quedó sin el chivo y sin el mecate”.