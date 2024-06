Kevyn, del ‘Desafío XX’, le hizo escena de celos a Natalia por carta de su ex

Natalia y Kevyn han protagonizado una polémica por los constantes coqueteos que han tenido en el Desafío XX. En redes sociales han recibido muchas críticas porque el integrante de Alpha había manifestado que tenía novia.

Aunque Natalia es soltera, ha sido fuertemente cuestionada pues, para muchas personas, su insistencia con su compañero ha sido “descarada”, pese a que ella sabe que él tiene pareja.

¿Qué pasó con Natalia?

Luego que Alpha ganara un nuevo Desafío, la presentadora María Fernanda Aristizábal llegó a la casa de los concursantes de uniforme morado y los llenó de premios. Uno de ellos recayó sobre Natalia, quien tuvo la oportunidad de ver sus redes sociales. Además de eso, recibió una caja que contenía fotos, detalles y una misteriosa carta de un hombre llamado Alexander, quien, al parecer, sería su expareja.

Natalia y Kevyn. Fotografía por: Caracol Televisión

Una vez la recibió en sus manos, Natalia manifestó que no se esperaba recibir eso, mucho menos de esa persona. Aunque sus compañeros le pidieron que la mostrara, la generadora de contenido para adultos no quiso y prefirió reservar el mensaje. “Era algo que no me lo esperaba”, dijo.

Eso ocasionó los celos de Kevyn, quien, inmediatamente demostró sus celos. Por ese motivo, Natalia le dijo: “No necesito decirte quién es”. No obstante, él le contestó: “Alexander. Ya tú sabes quién es”.

Aunque Natalia no dejó ver qué decía la carta, la cámara alcanzó a enfocar una parte, donde se lee: “Eres una dura…escuchar todo lo que deseé porque era la persona y la gran mujer que eres y sé que la estás dando toda…. Cumpliendo tus sueños, posiblemente aguantando cosas que no estás acostumbrada, pero bueno es parte del proceso, entre más duela, más se crece y tú lo sabes”.

Dickson criticó a Kevyn por defender a Natalia

Hace unos días, algunos integrantes de Alpha tuvieron una conversación sobre el tenso momento que están viviendo dentro del equipo, días previos a la fusión.

Por esa razón, Dickson manifestó que Kevyn quiere proteger a Natalia. “Yo de una vez volteé a mirar a Mapi y ella agachó la mirada, y el lenguaje corporal. Ella sabía que yo la iba a mirar. Ella lo que está haciendo es consintiendo a Kevyn para que la pida. Si él le mete corazón se la lleva. Si él piensa estratégicamente en llegar y que necesita un equipo fuerte, consolidado, un equipo versátil que se le mida a cualquier box no se la lleva, pero como él la ve como la princesita de la casa, él se la va a llevar”.