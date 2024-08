Kevyn del ‘Desafío’ habló de su infidelidad con Natalia: “no lo vine a buscar”

Aunque el Desafío XX es un programa de competencia en el que los participantes se enfrentan a diferentes pruebas que miden sus capacidades físicas, también tienen que superar la convivencia. En un comienzo son cuatro equipos: Alpha, Beta, Gamma y Omega. No obstante, con el paso de las semanas, se van fusionando hasta quedar solo dos casas, y, al final queda un solo equipo.

Este año "El Desafío" cumplió 20 años al aire. Fotografía por: Caracol Televisión

La convivencia genera múltiples emociones en los participantes. En algunos momentos protagonizan fuertes discusiones, pero también, surgen romances. En esta temporada, Kevyn y Natalia han sido fuertemente criticados por haber iniciado una relación teniendo en cuenta que el integrante de Beta manifestó desde el principio que tenía novia afuera.

¿Kevyn del ‘Desafío XX’ justificó su relación con Natalia?

El reality está a punto de llegar a su final. Cada uno de los participantes que quedan deben salir y enfrentarse a su realidad. En este caso, Kevyn deberá hablar con su expareja de todo lo que ocurrió dentro de la Ciudadela con su compañera Natalia.

En una conversación que tuvo con Darlyn, habló del tema y según algunos internautas, intentó justificarse.

“Cuando yo ingresé acá, yo llegué con la mentalidad, como usted sabe, de que no quería que pasara nada, yo no quería mirar para otro lado, no me interesaba, hasta cierto momento no había cabida de que apareciera otra persona, porque no, tenía la personita afuera maravillosa. Y resultó que no sé por qué, en qué momento o qué pasó, pero fui hablando con Nati y pues obviamente pues puede pasar algo ahí y trato de alejarme. Pero seguimos hablando y ya se empezó a sentir otras cosas que ni yo me estaba esperando”, comenzó diciendo, evidentemente pensativo.

Enseguida, aseguró que lo que más le preocupa es lo que piense la familia de quien fue su pareja sentimental, pues él en ningún momento tenía intenciones de fallarle a su novia, mucho menos con algunas de sus compañeras.

“Yo sé que se siente muy feo, yo me sentiría muy feo, pues sé que la va a lastimar y por eso pues quiero salir y poderle explicar ciertas cosas. Y no quiero decir que solté una persona y agarré otra, porque al fin y acabo obviamente han pasado cosas y eso, pero son cosas muy diferentes. Yo lo que pienso pues es la familia de ella pues, si yo con ella sigo bien que vean como que yo me burlé de ella y no fue así, es lo que me pone a pensar, yo no lo vine a buscar, yo no soy así, simplemente que yo no sé por qué, en qué momento, cuándo, dónde pasó eso”, aseguró.

Críticas a Kevyn del ‘Desafío’ por su infidelidad

Aunque intentó justificarse y explicar lo que había sucedido, en redes sociales no le perdonan lo que le hizo a su anterior pareja sentimental, quien, además, estaba cuidando de su hijo mientras él volvía.

“La infidelidad es una decisión, no un ‘no sé qué pasó’”, “imagina salir de casa con la excusa que vas al Desafío a luchar por la familia y la destruyes”, “vergüenza debe darle con su hijo el ejemplo que le está dando”, “Kevyn ya confesó que era mujeriego y Natalia es webcamer. Combinación perfecta para el desastre”, “qué pensará la familia de mi novia. Debería pensar qué pensará su mujer y su hijo”, “lo que fácil llega, fácil se va, jamás te cambian por algo mejor si no por lo más fácil”.