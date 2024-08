Kevyn, del ‘Desafío’, fue sorprendido con inesperado regalo de su novia: “Incómodo”

Kevin Rúa y Natalia Rincón son los protagonistas de un sonado y polémico romance que nació en el Desafío 2024, a pesar de que el boyacense tiene una relación amorosa fuera del programa con Derly Hurtado, mamá de su hijo. Precisamente, fue esta mujer quien sorprendió al boyacense con un inesperado regalo.

El regalo que Kevyn, del ‘Desafío XX’, recibió de su novia

En el capítulo 85, los televidentes fueron testigos del momento en que varios concursantes recibieron la visita de sus familias. Kevyn, por ejemplo, tuvo un encuentro con su madre, quien lo sorprendió al llegar con un obsequio de Derly Hurtado.

“Se lo envío con mucho cariño, aunque le iba a mandar un anillo”, fueron las palabras que la madre de Rúa dijo antes de entregarle un arreglo de rosas que estaba acompañado con el siguiente mensaje: “Mi negro, te amo”.

Kevyn Rúa, por su parte, se mostró asombrado y pensativo por el regalo que recibió de Derly Hurtado, teniendo en cuenta que varias veces ha manifestado su deseo de terminar con la relación cuando salga de la competencia.

Las reacciones de los televidentes tampoco se hicieron esperar, pues dejaron sus opiniones en la publicación de Instagram que el Desafío XX hizo de este “momento incómodo”.

“Se nota que no le gustó nada y no supo cómo decirlo”, “menos mal que no le envió el anillo”, “Derly debería darse su lugar y no rogarle amor a un hombre que no supo valorarla” y “mientras Kevyn sufre por Natalia, Derly intenta salvar la relación ¿No les parece triste?”, fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo.

Mamá de Kevyn pidió perdón por su hijo

En medio de su visita el ‘Desafío’, la mamá de Rúa se mostró bastante preocupada por el romance con Natalia y lo manifestó en varias ocasiones. Incluso, hubo un momento que, a solas en el baño, aprovechó para pedir perdón por las acciones de su hijo.

“¡Qué pecado hacerle eso! ¡Díos mío, perdón por favor! Perdona a mi hijo”, expresó la mamá de Kevyn entre lágrimas. Posteriormente, agregó que se siente muy mal al ver el triángulo amoroso que protagoniza su hijo.