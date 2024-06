Kevyn, del ‘Desafío’, fue encarado por su ‘romance’ con Natalia y generó polémica

Esta temporada del Desafío XX ha generado todo tipo de comentarios, no solo por el desempeño físico de los participantes de Alpha, Beta y Omega, sino también por el ‘romance’ de Kevyn y Natalia, integrantes del equipo morado.

Los integrantes de Alpha han estado en el ojo del huracán por los constantes coqueteos en el ‘Desafío 2024’, pese a que Kevyn tiene novia. Fotografía por: Caracol Televisión

La polémica ha surgido porque el deportista reveló al comienzo de la competencia que tiene novia. Por su parte, la creadora de contenido para adultos sí está soltera, razón por la que ella ha sido más insistente en tener un romance con Kevyn.

¿Kevyn le terminará a la novia por estar con Natalia?

Aunque por el momento no ha ocurrido nada oficial entre ellos, sus compañeros les han estado preguntando sobre la posibilidad de formalizar la relación.

En una conversación con Karen y Mapi, Kevyn reveló que quiere conocer a los papás de Natalia. “Quiero conocer a los suegros”, dijo entre risas, a lo que Mapi le respondió: “¿cómo así? ¿Ya es oficial?”.

El participante de una vez aclaró: “no, no, no, es molestando”. Su compañera Karen, insistió: “yo no vi cara de molestando, yo vi cara real, una emoción real”.

Enseguida, el participante del Desafío 2024 aseguró que sabe que, al salir de la competencia, tiene que resolver varios temas con su actual pareja. “Me siento un poquito más relajadito, pero quisiera charlar ciertas cosas”.

Entretanto, Mapi apoyó su decisión. “Lo que tú dices, hay cosas qué resolver afuera. Mientras tanto, aguanta... ¿Qué tanto amas a tu novia?”, le preguntó.

¿Kevyn no quiere a su novia?

La respuesta del integrante de Alpha generó polémica, pues no se mostró muy convencido del amor que siente por su pareja. “Es una mujer que me ha cambiado muchísimo, pero no. Me toca es llegar a resolver”.

Su misma compañera le recordó que eso no es amor verdadero. “Una cosa es vivir agradecido con una persona que le haya cambiado la vida y otra cosa es que tú estés con una persona por amor”.

Los internautas no dudaron en dejar sus opiniones: “lo peor que le pudo pasar a Kevyn fue caer en Alpha, pero lo mejor que le pasó a la novia fue darse cuenta del bicho que tenía al lado”, “Dios mío libranos de un hombre como Kevyn”, “Kevyn parecía ser un buen hombre y resultó poco hombre”, “mujer que anda de ofrecida es cacho seguro”, “Kevyn no necesita terminar con la novia, la novia ya lo sacó de su vida. No creo que ella esté esperando disculpas de él, los hechos hablan por sí solos”, “él no tiene que resolver, a él ya lo resolvieron”.