Karoline y Francisco, del ‘Desafío XX’, tuvieron fuerte pelea: “atrevido”

El Desafío 2024 se prepara para la fusión, luego de la salida de Kratos, exintegrante de Omega, los participantes que quedan analizan sus estrategias para llegar hasta la final.

¿Qué pasó en el ‘Desafío XX’ con Karoline y Francisco?

En el más reciente capítulo del concurso de Caracol Televisión, los integrantes del equipo Beta protagonizaron una fuerte discusión por la comida. Francisco, quien había sido eliminado y entró nuevamente al reality tras la expulsión de Marlon, reunió a sus compañeros y les habló de esa situación que lo tenía bastante molesto.

“Reunión, reunión. Quiero que lo tomemos con seriedad, con mucha madurez, por parte de nosotros va a haber mucho respeto en el vocabulario. No somos niños. A mí me pareció un acto de abusividad que usted se haya guardado unas cosas allá en el cuarto”, le dijo Francisco a Karoline.

Luego, agregó: “yo no sé qué fue lo que se guardó, pero el acto que hizo, lo hizo a escondidas. Nosotros como equipo estábamos muy comprometidos en no llevar nada para el cuarto. Yo no estoy equivocado, yo sí vi, la que tendría que dar explicaciones es Karoline”.

Glock defendió a su compañera y justificó su acto y le reclamó a Francisco por haber acusado a Karoline delante de todos: “nosotras estamos enteradas de eso. Hubiese sido bueno ni siquiera exponer a una persona a este tipo de cosas, sino de modo individual”.

Las palabras del integrante de Beta no le cayeron en gracia a la deportista, quien le contestó: “eres muy atrevido”.

Darlyn no se quedó callada y agregó: “cada vez que sale una palabra de ti es muy fuerte, yo no sé de qué madurez estamos hablando porque yo creo que ninguno se ha comportado de manera inmadura...Yo pido que la comunicación asertiva y el respeto sea mutuo”.

Enseguida, Hércules le reprochó a Karoline su forma de ser: “tienes una forma de contestar un poco dura, te enciendes, subes tu tono”.

La participante no se guardó nada y les respondió: “yo respondo en la forma en la que me hablan, si tú me hablas feo y me levantas la voz, yo también lo voy a hacer. Si Francisco va a usar palabras bruscas de llamarme la atención o decirme algo, yo también lo voy a hacer”.

Los internautas han comentado ese momento. “Karoline no tienes argumentos, sabes que está mal”, “Francisco empleó la palabra correcta. Karoline a veces es abusiva con su trato hacia los demás”, “Francisco es directo y va al punto, los varones saben el tipo de mujeres que están con ellos y la Darling acepta que escondan la comida”, “palabras sabias de Francisco para las chicas ... pero esas mujeres no aceptan la realidad de los hechos”, “me gustó cómo francisco le dijo las cosas a Karoline sin pelos en la lengua eso hace un digno santandereano”.