¿Karoline renunciará al ‘Desafío’? La integrante de Beta explotó: “estoy aburrida”

Con el paso de los días, las pruebas en el Desafío XX se ponen más fuertes, por lo que el nivel de exigencia crece. Los participantes de los equipos Alpha, Beta y Omega, han tenido que analizar las estrategias para vencer a sus rivales y continuar en la competencia.

Te puede interesar: Hija de Andrea Serna debutó en el ‘Desafío XX’. Emilia cumplió sueño en el reality

Desafío XX Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué pasó con Karoline, del ‘Desafío 2024′?

Esta semana, se llevó a cabo un nuevo Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, en el que Omega resultó ganador. Eso ocasionó que los ánimos en la casa azul se fueran al piso, pues eso implicó que todas las mujeres del equipo quedaran sentenciadas.

Karoline, dialogó con su compañero Francisco, a quien le expuso sus sentimientos, asegurando que no quiere estar más en la competencia de Caracol Televisión. Entre los motivos está que extraña su vida fuera de la ‘Ciudadela’.

“Ya estoy medio aburridita, la verdad. Creo que mi casita me está llamando (…) Ya extraño la comodidad de mi casa, estar tranquila. Imagínate donde nos toque competir a las cuatro, una sí o sí se tiene que ir”, dijo con evidente desánimo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Los internautas han comentado la situación de Beta, criticando a varios de sus integrantes. “En ese equipo no valoran a Francisco”, “Karoline la mujer Beta más completa, la gran revelación de este Desafío, donde ella hubiese ido a capitanía Beta no existiera”, “Karoline es muy buena competidora, la que se tiene que ir es Valentina o Glock”, “cualquiera se aburre estando en Beta”, “Valentina ya está además de floja delicadita no se le puede decir nada ya es hora que se vaya para su casita es como un mueble en ese equipo”, “pues con ese ambiente tan maluco es lo mínimo”, “Karoline es la más completa de Beta”, “no creo que a Beta le queden ganas de volver a romper alianzas”.

¿Por qué tildaron de “descarada” a Karoline?

Para el Desafío de Sentencia y Servicios, solo fueron dos integrantes de cada equipo. Los participantes de Beta regresaron a la casa para contarles a sus compañeros los pormenores que tuvieron en el Box Azul.

Karoline contó que conversó con Luisa sobre la amistad de la integrante de Omega con Darlyn, y cómo ella se vio afectada por el último castigo. “Lu te mandó a decir que no hay ningún lío, que extraña que le digas ‘pollito’ en las competencias. Yo le comenté que no nos fuera a dejar sin lo de la renta, pero...”, dijo. Además de eso, dialogaron sobre otros inconvenientes que han tenido como equipo.

Por otra parte, Omega también se reunió para hablar y llegaron a la conclusión de tildar a Karoline de “descarada” por pedir ayuda para su equipo.

Vea también: Andrea Serna hizo incómodo comentario en el ‘Desafío XX’: “sonó feo”

Por otro lado, Karen, de Alpha, también se mostró desanimada porque extraña a su esposo francés. De acuerdo con lo que dijo, ese ha sido uno de los motivos que la ha llevado a tener un bajo rendimiento en las últimas pruebas. “Tengo la mente, penetrada en él. Se extraña horriblemente”, dijo.