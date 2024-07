Karol G estará en ‘Betty la Fea, la historia continúa. ¿Qué papel hará La Bichota?

Desde que el canal RCN y Amazon Prime confirmaron que habría una nueva producción que continuaría con la vida de Beatriz Pinzón Solano en pantalla, los seguidores de la denominada fea más famosa de la pantalla en el mundo, comenzaron a especular sobre lo que contaría la nueva etapa de la historia.

Se sabe que todo comenzará con la llegada al país de Mila, la única hija que tuvieron Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) y Betty (Ana María Orozco) en su matrimonio, que al parecer enfrenta la peor crisis en sus más de 20 años.

También es evidente que la trama comienza con un funeral que afecta a todos los que han hecho parte de Ecomoda, así como que se conservan amistades que se han fortalecido a través de los años como la de Marcela Valencia (Natalia Ramírez) y Patricia Fernández (Lorna Cepeda); la de Armando y Mario Calderón (Ricardo Vélez), así como algunas de las pertenecientes al cuartel de las feas como Bertha (Luces Velásquez), Aura María (Estefanía Gómez) y Sandra (Marcela Posada).

En el nuevo planteamiento, Armando tendrá un nuevo amor que estará en manos de Zharick León. Aparecen en escena reconocidos actores como Rodrigo Candamil y Sebastián Osorio, este último pareciera que tiene más vínculo con un ausente Daniel Valencia, que fue personificado por Luis Mesa.

Este es el rol de Karol G en Betty la fea

En este orden de ideas, ya se confirmó que la serie que cuenta con 10 episodios, y en uno de ellos, por ahora, hay un guiño y la presencia de Karol G, la famosa ‘Bichota’.

Recordemos que Karol G hace un tiempo hizo mención a la inolvidable telenovela en su canción ‘Mi ex tenía razón‘, donde mencionó el personaje. En una de las estrofas Karol G canta: “Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como en Fendi Y soy un maquinón, pero me tenían ‘empty’ Me sentía fea como Betty y ahora soy ‘pretty’ En la disco bajándome la botella ‘e Moë”

Ahora es la novela que incluye una de sus canciones más famosas, de Karol en un episodio, se trata de la titulada Provenza, en homenaje al famoso sector de rumba de Medellín. Esta suena en el primer episodio de la secuela. EL tema sirve para enmarcar la modernidad y los gustos de Mila, la primogénita de don Armando y Betty.

De momento, no se tiene noticia de que Karol haya participado en algún episodio de la serie. Recordemos que la última vez que vimos a la cantante actuar fue en la serie Griselda, producida y protagonizada por Sofía Vergara.

