Karen Sevillano ya había arremetido contra reconocida famosa en otro reality

Hace unos días, se vivió un tensionante momento en ‘La casa de los famosos’ entre Natalia Segura y Julián Trujillo por una discusión que tuvieron frente a la inconformidad del actor por algunos comportamientos que tenía la caleña dentro de la casa. Al enterarse de esta situación, Karen Sevillano reaccionó molesta y expresó su enojo contra Julián con un mensaje que generó controversia.

“Infeliz, perro sarnoso, porque no le voy a decir más nada, sino el infeliz del Julián Trujillo, como la vio sola y desprotegida de mí, porque él no ama al prójimo, no se ama ni a sí mismo, infeliz. Qué pesar de la novia de ese señor, qué pesar, cómo la tendrá de manipulada y maltratada emocionalmente”, dijo a las cámaras. Aquí el video de sus declaraciones.

Los comentarios de la caleña generaron tanta polémica en redes sociales, que los internautas exigieron su expulsión del programa por presunta incitación a la violencia verbal dentro de la casa.

Sin embargo, la decisión de ‘El jefe’ fue sancionar a la mujer por su controversial comportamiento, y en estos momentos se encuentra dentro de la placa de nominados junto a Miguel Melfi, Isabella Santiago, Tania Valencia, Martha Isabel Bolaños, ‘La segura’, Julián Trujillo, Omar Murillo y Camilo Pulgarín.

Karen Sevillano ya había arremetido contra otra famosa

En el año 2022, la caleña participó el el programa ‘Duro contra el mundo’ en el que se enfrentó con Yina Calderón. En medio de una prueba, los concursantes debían hacer equilibrio y luego que les dieran vueltas.

Sin embargo, Yina no logró hacer la prueba y la creadora de contenido le envió varias pullas, diciéndole, ‘había que saltar’, mientras Calderón refutaba, ‘pero lo dañaron’. Desde ese momento, los ánimos se calentaron y Karen le gritó a Yina, ‘usted se calla’, a lo que la empresaria le contestó ‘cállese usted, boba, ¿qué le pasa?’”.

Luego de esto, el equipo morado perdió y, al final, Yina no intentó pasar el muro, sino que se tiró a la piscina, renunciando al programa y asegurando que no podía con tanta hipocresía. Posteriormente, a través de sus historias, la empresaria se despachó contra la caleña, asegurando que no le caía bien y no la soportaba. Así se vivió el tensionante momento.