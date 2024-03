Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños protagonizaron acalorada discusión: “Payasa”

La situación en La casa de los famosos está bastante tensa y los enfrentamientos entre sus integrantes son ‘pan de cada día’. En la noche de este 5 de marzo, por ejemplo, las protagonistas volvieron a ser Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños.

No es la primera vez que Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano discuten. Fotografía por: RCN Televisión | Edición: Revista Vea

Así fue la pelea entre Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano

Hace pocos días, la producción del reality show ordenó a varios participantes cambiarse de habitación. Una de las afectadas fue la actriz caleña, quien tuvo que trastearse al ‘infierno’ y ahora debe compartir su espacio con Sevillano, lo que desató diferencias por temas de ruido.

“Es que ustedes deben respetar a los demás y hablar en tonos más bajos, sobre todo, cuando alguien está durmiendo”, fue el reclamo que Martha Isabel Bolaños hizo a Karen Sevillano y a varios de sus compañeros.

La influenciadora no se aguantó las palabras de su compañera y, en pleno comedor, dio inicio a la primera parte del enfrentamiento.

“Yo he visto que eres muy intolerante al ruido. Incluso, llegas al punto de salir a decirnos que dejemos el ruido, mientras nosotros estamos en la sala y tú durmiendo en la habitación. Tú, mientras estés en tu cuarto, duérmete y ya ¡Qué pena me da!, ¿o me voy de la casa?”, dijo Sevillano, a lo que Bolaños contestó: “¿A ti es que no te da la mente para entender que hay más personas en la casa?, y que intentar dormir así es como cuando te ponen una fiesta fuera de la casa ¡No, hermana!”.

Segundo round entre Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano

Minutos más tarde, cuando se alistaban para dormir, la creadora de contenido lanzó una pulla que volvió a calentar los ánimos: “Hay personas aquí que se creen buena vibra, pero son bien falsas y chismosas”.

“Payasa, inmadura y ridícula”, contestó Martha Isabel bastante molesta, a lo que Karen agregó entre gritos: “Payasa de circo es que eres vos e inmadura tú que tienes 50 y estás peleando con una de 28 ¡Patética! ¡Esos son comportamientos de una mujer súper espiritual! Ridícula, payasa e incoherente”.

Martha Isabel Bolaños optó por salirse de la habitación para no continuar con la discusión. Sin embargo, en el baño concluyó con la siguiente reflexión ante una de las cámaras: “Yo solo sé que, por mi experiencia y edad, que la forma de actuar de Karen Sevillano y ‘La Segura’ no va. Si me toca jugar sola lo voy a hacer ¡Es una payasa!”.

Reacciones a la pelea de Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños

En redes sociales, como es costumbre, se hicieron virales los videos del fuerte cruce de mensajes entre las participantes de La casa de los famosos. Esto, por supuesto, también abrió paso a conocer la opinión de los televidentes.

En los comentarios de las publicaciones, quedó en evidencia la molestia e incomodidad que Karen Sevillano genera en gran parte del público por sus constantes peleas, no solo con Martha Isabel Bolaños, sino con otros compañeros, como ‘Bola 8′, Miguel Melfi y Nataly Umaña.