Video dejaría en evidencia la amistad de Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños

Desde que comenzó La casa de los famosos, se ha podido evidenciar una fuerte tensión entre varios de los participantes. No obstante, las que más han dado de qué hablar han sido Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños, quienes, evidentemente, no se la llevan bien; de hecho, han protagonizado fuertes peleas en las que algunos de sus compañeros han tenido que intervenir.

En redes sociales han sido fuertemente criticadas por sus actitudes y forma de hablar dentro del reality; incluso, en algunos casos han llegado a gritos y palabras soeces, entre ellas, “Morronga”, “solapada”, “estúpida” y “ridícula”.

¿Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños ya son amigas?

Las diferencias entre la creadora de contenido caleña y la actriz de Betty, la fea parecía no dar tregua; no obstante, en uno de los recientes capítulos del reality show de ViXy y RCN, habría quedado en evidencia que, por fin, hicieron las pases y ya serían “amigas”.

Todo ocurrió porque Melfi, quien es el líder de la semana, las eligió para que fueran juntas al mercado. En esa actividad, el trabajo en equipo y la buena comunicación eran muy importantes.

Por lo visto, esa estrategia del cantante panameño funcionó para que las dos famosas limaran sus asperezas. En un video que ya le está dando la vuelta a las redes sociales, se observa que ambas están dentro de un cuarto maquillándose; mientras lo hacían, tuvieron una conversación amena llamando la atención de los televidentes por su sorpresiva actitud.

En un momento, Martha le dijo a Karen: “Karen, ¿Qué marca es lo que tenías ayer? Te juro que es tan yo (…) o sea, siempre he querido algo así. Cuando te lo vi dije juepu…”.

Luego de eso, la caleña le explicó las características de la prenda que tenía, a lo que la actriz le propuso: “¿Te lo vas a volver a poner o podemos hacer algún negocio?”. Al final, la generadora de contenido le hizo un amable ofrecimiento: “Te lo presto si querés”.

También, Martha le propuso que le podía prestar una de las prendas que usó capítulos atrás y que a Karen le gustó. En conclusión, la conversación fluyó de manera afectuosa y cordial, demostrando que, probablemente, podría ser el comienzo de una gran amistad, después de la “guerra” que se hicieron en La casa de los famosos.

¿'Amistad’ de Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños es estrategia?

En redes sociales, los internautas no han dudado en comentar esa amable escena que protagonizaron las famosas. Algunos consideran que podría tratarse de una estrategia, o simplemente de algo pasajero: “el chisme, el maquillaje y la ropa nos une”, “donde se entere La Segura de esta amistad”, “yo creo que es estrategia”, “Karen no debería confiarse de Martha”, “preferimos ver en paz la casa y no en discordia”, “y la gente afuera matándose por ellas”, “se ven mucho mejor como amigas ,la verdad se siente mejor el ambiente y las cosas negativas no llevan nunca a nada bueno, ojalá terminen así teniendo una buena amistad”.