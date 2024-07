Karen Sevillano rechazó jugosa oferta y le dijo “no” a popular reality show

Desde que Karen Sevillano terminó su participación en La casa de los famosos, la influenciadora reveló que tenía la propuesta para participar en otro reality show.

“Estoy nacional y quiero estar internacional ¡Vamos para encima! Ya muerto el pedo, se acabó la rabia. Un reality más, un reality menos... y si es internacional ‘too much better’ (mucho mejor). Tengo una propuesta por ahí, pero la estoy pensando muy bien porque eso está encima y yo necesito salir de aquí a terapia psicológica porque yo salí con problemas”, expresó en la gala de medios.

Sin embargo, Karen Sevillano cambió de parecer y le dijo “no” a la jugosa oferta que recibió por parte de un importante canal internacional. Además, dejó en claro cuál fue el formato que rechazó.

Karen Sevillano recibió el apoyo de su numerosa comunidad de seguidores en esta compleja decisión que tomó de cara al futuro de su carrera. Fotografía por: Canal RCN

El reality show en el que Karen Sevillano se negó a participar

De acuerdo con lo expuesto por la ganadora de La casa de los famosos, Telemundo le propuso hacer parte de Los 50, un concurso de telerrealidad que pronto tendrá una nueva temporada y que tiene un formato muy similar al del programa de Vix y RCN.

Sin embargo, contrario a la primera postura que demostró, Karen Sevillano rechazó hacer parte de este reality show y, a través de sus redes sociales, explicó la razón que la llevó a tomar esta decisión.

“Esta temporada no voy a estar, para qué les digo que sí, si no. Sí me hicieron la propuesta, pero yo recientemente estoy saliendo de cuatro meses de encierro y tengo que cuidar mi salud mental, la salud mental es importante, yo hasta ahora tengo un mes de libertad y todavía no me he adaptado por completo a la realidad”, expresó la vallecaucana, cuyos seguidores manifestaron que esperan verla en una próxima temporada de este programa en el que han participado otros colombianos, como Isa Sierra, Sebastián Caicedo y Juan Pablo Llano.

Karen Sevillano y ‘La Segura’ tendrán nuevo programa en RCN?

Resulta que el periodista Frank Solano, conocido entre el público colombiano por su participación en La Red, programa de Caracol Televisión, aseguró en Olímpica Stereo que Las Chismosas de confianza, espacio en el que las influenciadoras hablan sobre la intimidad de sus compañeros, pasaría de La casa de los famosos a tener su propio espacio en la parrilla.

Esta decisión estaría motivada por la cancelación de Hola Gente, programa que terminó en conflicto para sus presentadores, así como por la intención que tendría el canal de conectar con audiencias digitales, como las que siguen a Karen Sevillano y ‘La Segura’.

“RCN está por lanzar un nuevo programa de chismes los fines de semana por la tarde, protagonizado por Karen Sevillano y ‘La Segura’. Esta movida responde al bajo desempeño de ‘Hola, gente’ en esa franja horaria, que ha carecido de éxito en términos de ‘rating’. Por lo tanto, la propuesta actual es ‘Las chismosas de confianza’, una apuesta fresca y emocionante para cautivar a la audiencia”, aseguró Frank Solano, aunque esta información no ha sido confirmada por ninguna de las partes.