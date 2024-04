¿Karen Sevillano podría ser sancionada por insultar a Julián Trujillo? “Infeliz”

En el reciente capítulo de ‘La casa de los famosos’ se vivió un tensionante momento entre Natalia Segura y Julián Trujillo. Los participantes discutieron porque el actor cuestionó los comportamientos de la influenciadora dentro de la casa, lo que generó que ella se afectara y llorara por lo sucedido.

Cuando ‘La segura’ le contó a Karen Sevillano, ella reaccionó de manera molesta y en el confesionario expresó su enojo contra Julián con un controversial mensaje.

“Infeliz, perro sarnoso, porque no le voy a decir más nada, sino el infeliz del Julián Trujillo, como la vio sola y desprotegida de mí, porque él no ama al prójimo, no se ama ni a sí mismo, infeliz. Qué pesar de la novia de ese señor, qué pesar, cómo la tendrá de manipulada y maltratada emocionalmente”, dijo a las cámaras. Aquí el video de sus declaraciones.

Te puede interesar: Ella es la mamá de Pipe Bueno y Miguel Bueno de La Casa de los Famosos. “Qué sexi”

Te puede interesar: Nataly Umaña reveló el secreto para tener un abdomen plano. “Por eso estoy flaca”

Televidentes exigen expulsión de Karen Sevillano

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y la mayoría de los televidentes criticaron el comportamiento de Karen, al punto, que pidieron a través de redes sociales, una sanción en contra de la caleña por las soeces palabras que infundió contra Julián. De igual modo, otros televidentes exigen su expulsión del programa, porque aseguran que está incitando violencia verbal dentro de la casa.

“Karen es muy grosera”, “Deberían ponerle una sanción”, “Es una falta de respeto con los televidentes”, “Julián no merece que lo traten así de mal”, “No es justo que los televidentes aguanten su grosería”, “Deberían expulsarla inmediatamente”, fueron algunos de los comentarios por parte de los televidentes. Por el momento, la producción de ‘La casa de los famosos’ no se ha pronunciado al respecto.

Asimismo, la caleña también se fue contra Martha Isabel Bolaños y le emitió fuertes palabra. “Y viene la perra de la Martha que parece 1500 de pescuezo a estarme nombrando en su trompa hedionda. Cuando yo a Martha la tengo como pescado de restaurante, ni la pelo ni la como”, expresó.

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea