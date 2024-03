¿Karen Sevillano está embarazada?: así reaccionaron en ‘La casa de los famosos’

Cada noche, La casa de los famosos se convierte en uno de los temas más comentados de la farándula nacional, por todos los pormenores que ocurren al interior del recinto entre los participantes.

Te puede interesar: Karen Sevillano: quién es, edad y más de la integrante de ‘La casa de los famosos’

La casa de los famosos Fotografía por: COrtesía

Con el paso de los días, cada uno ha dejado en evidencia cómo es la verdadera relación detrás de cámaras. Como se ha podido observar al aire, algunos de los concursantes no han tenido una buena comunicación, generando algunas discordias que tensionan el ambiente de la casa más famosa del mundo.

¿Embarazo en ‘La casa de los famosos’?

Hace unas semanas, se rumoró que dentro del reality había una mujer embarazada. Incluso, Martha Isabel Bolaños lo habló con Karen Sevillano, pero en ese momento no brindaron mayores detalles al respecto.

El reciente capítulo de La casa de los famosos se volvió tendencia porque el generador de contenido Alfredo Redes aseguró que la forma de la barriguita de la también influenciadora Karen Sevillano se parecía a la de su esposa cuando estaba embarazada de su hijo Isaías.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luego de eso, hubo otro momento que llamó la atención de los televidentes y que, por supuesto, no pasó desapercibido. Todo ocurrió cuando Culotauro ofreció un brindis por “el hijo de Karen Sevillano’.

Por esa razón, ‘El Jefe’ le hizo llegar una prueba de embarazo para que, confirmara o desmintiera, si estaba embarazada.

“Ya dejen de hablar de esto que me están asustando en serio. A Néider también lo tienen que traer a vivir aquí a ‘La casa de los famosos’ para que se haga responsable, él a mí no me va a dejar sola con la niña... No no no, yo no puedo estar embarazada, me muero”, dijo la generadora de contenido en diálogo con su amiga La Segura. Luego, reunió a sus compañeros y les confirmó que no está embarazada.

Así reaccionó el novio de Karen Sevillano

Aunque la prueba salió negativa, Néider García, novio de Karen Sevillano, no dudó en reaccionar ante la posibilidad de convertirse en papá.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el joven aparece con cara de preocupación junto a un amigo a quien le pregunta: “tú que eres papá, ¿los pañales están muy caros?”.

La respuesta de su amigo lo dejó aún más preocupado: “carísimos, pero más que eso, la leche, la ropa, lo que uno gasta en bebés, Dios mío”. Claramente se trató de un video de humor que generó múltiples comentarios.

Vea también: Yeferson Cossio es criticado por ‘pesada’ broma que le hizo a su mamá: “muy mal”

“La leche, los pañales están carísimos, pero la trasnochada esa no tiene precio”, “en ese momento se sintió el verdadero terror”, “con la economía en estos tiempos es mejor que coja pal Darien”, “Neider los viernes tienen el 2% de descuento en leche y pañales, ve manito para que cuando llegue la hora no estés corriendo”, son algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.