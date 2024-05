Karen Sevillano, de ‘LCDLF’ explota contra Melfi y Pantera: “estoy aburrida”

En esta última etapa del reality ‘La Casa de los famosos’ los desencuentros y conflictos entre participantes se han vuelto pan de cada día. Hasta hace unos días eran casi habituales las discusiones por asuntos de convivencia entre algún miembro ‘papillente’ y un integrante del equipo ‘galáctico’. Sin embargo últimamente las discordias se han presentado entre participantes del mismo equipo.

Hace dos días fue Julián Trujillo, quien tuvo una confrontación verbal con Martha Isabel Bolaños. En aquella situación salió a flote el descontento de Trujillo quien sentía que él se había involucrado en discusiones con otros miembros de la casa por culpa de ella. Con el paso de los minutos los dos actores hablaron y limaron asperezas.

¿Karen no soporta a sus compañeros papillentes?

En el equipo de los papillentes ha sido Karen Sevillano quien ha entrado en una especie de descontento con situaciones con sus compañeros de grupo. Ya había discutido con Pantera quien le sirvió de almuerzo pechuga de pollo. En aquel momento los participantes pelearon porque a ella no le gusta la pechuga y pidió cerdo. Pantera se molestó porque le dijo que él le preguntó si quería pollo y ella aceptó. El lío estuvo en que Karen ignoraba qué presa le tocaría, pues explicó que si gusta comer pollo, excepto la que le sirvieron.

Un nuevo desencuentro vino por asuntos de almuerzo, pues Karen se mostró inconforme con la porción de proteína. La más reciente discusión fue por la ropa. En el nuevo altercado Sevillano entró a la habitación de los concursantes y al ver su ropa extendida sobre la cama le preguntó a Melfi y a Pantera, quienes estaban en sus camas doblando la de cada uno, ¿por qué esa ropa (de ella) estaba tirada ahí? “se ve muy fea,Melfi”. “¿Te la dejo húmeda dentro de la canasta?, le dijo el panameño. A lo que ella expresó: :¿Y es que la lavadora no secó? “Si le seca pero siempre queda húmeda todavía”, replicó Miguel y luego le dijo: “Ve lo que yo digo uno le hace el favor de buen corazón y ella viene y reclama”.

Pantera y Melfi le reclamaron a Karen Sevillano en LCDLF

En ese momento Pantera intervino y dijo molesto a Sevillano: “vienes tú a exigirle… usted tiene es que agradecer… tiene que agradecer que le trajeron la ropa y viene con cuatro piedras en la mano…”

Melfi apoyó lo dicho por Pantera y reiteró que el gesto de Karen era de desagradecimiento: “porque somos nosotros, porque fuese Alfredo, ay mi costeño favorito..me lo voy a tatuar aquí…”, expuso el panameño dando a entender que Sevillano tiene preferencia por Alfredo y a él nunc ale hace ningún reclamo. En ese momento la caleña reaccionó airada y calló fuerte a sus compañeros.

“Ay no, no estoy diciendo que vine a reprochar, pregunté… suerte con ustedes, ahora no puedo hacer una pregunta porque ahí mismo se viene encima…”

Karen se refirió a que Pantera cambia de humor cuando se baña “no te podés bañar entonces porque ahí mismo te aletias… no vengo a ningún reprochar, solo pregunté… me hacen dar una rabia”… Luego mostró su molestia, pese a que Melfi y Pantera alcanzaron a reírse de la manera tan seria como ella abordó el tema. La molestia de la influencer fue tan grande que amagó con lanzarle una chancleta a Pantera, pero se contuvo. La final prefirió marcharse casi en llanto, mientras decía: “Estoy aburrida de ustedes…Estoy aburridísima...estoy aburrida de los hombres de mi equipo”.

