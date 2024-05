Karen Sevillano arremetió contra Nataly Umaña: “¿normalizamos la infidelidad?”

El reingreso de Nataly Umaña a La casa de los famosos ha generado todo tipo de reacciones y sentimientos en los participantes. El primer día, Melfi no supo qué decirle ni cómo hablarle, pues para él, su fugaz relación con la actriz había quedado en el pasado.

Te puede interesar:

Miguel Melfi y Nataly Umaña en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

Poco a poco, tanto Nataly como sus compañeros se fueron acoplando nuevamente a convivir, y durante este fin de semana, tanto Papillentes como Galácticos han hablado con ella sobre el escándalo que protagonizó al serle infiel a su esposo, luego de 12 años de matrimonio.

Fuerte pelea de Nataly Umaña, Karen Sevillano y Melfi

Nataly Umaña quiso confrontar a Karen Sevillano por los comentarios que hizo sobre lo que ocurrió con Melfi y su posterior separación de Alejandro Estrada. Evidentemente molesta, la actriz le dijo a la creadora de contenido que ella no tenía ningún derecho de opinar sobre su vida.

“Para tí es claro porque tú estás acostumbrada a lavarte el cerebro y decir ‘yo me libro de chismes y no soy chismosa porque no estoy creando una información falsa porque me baso en lo que yo sé’”, le dijo, a lo que la caleña le respondió: “yo sí soy chismosa, yo no estoy diciendo que no”.

Sin embargo, Umaña insistía en que ella no tenía por qué opinar ni juzgar a los demás. “El hecho de que tú reconozcas que tú seas chismosa, entonces eso no me da derecho de que yo vaya por la vida diciendo que tú eres chismosa. Estamos generalizando el juzgar”, agregó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Karen no se quedó callada y con un tono de voz alto, le respondió, luego que Nataly le dijera que ella no tenía empatía: “el hecho de que yo sea consciente de que la persona que engaña es la que tiene la culpa no quiere decir que yo no sea capaz de ser empática. Yo puedo entender que las personas engañan por distintas maneras, eso es empatía […]. No me voy a hacer la de la vista gorda y decir que no opino nada porque no tiene que ver con el machismo”.

Enseguida, insistió: “es que la persona que engaña tiene la culpa. ¿Entonces normalizamos la infidelidad o la injustificamos?”.

Nataly Umaña manifestó no estar de acuerdo con las palabras de Karen, afirmando que, desde cualquier punto de vista, eso es juzgar al otro. “¿Entonces juzgar e ir hablando por la vida es normal y lo justifico? O sea, denigremos a cualquier persona porque a mí se me dio la gana. Denigras a alguien cuando estás juzgando”.

Al final, Karen le dijo: “yo no estoy juzgando a alguien. Yo no puedo hacerme la ciega. Yo dije ‘la persona que engaña tiene la culpa, la persona que roba tiene la culpa, la persona que miente tiene la culpa’. Yo no estoy diciendo Nataly Umaña tiene la culpa”, concluyó.

4/4

Cuarta y última escena 🎬 (Mi favorita )

8.Nataly: Trapeando toda #LacasadelosfamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia con Karen de la manera más decente posible 👌

9.Alfredo burlándose de Karen pic.twitter.com/uNK2P0fV0y — Cris (@cristiandresone) May 26, 2024

Nataly Umaña y Melfi discuten en ‘La casa de los famosos’

Tras la discusión de la actriz con Karen Sevillano, surgió una nueva pelea, esta vez con Nataly y Melfi, quienes tuvieron una conversación sobre lo que ocurrió entre ellos. Aunque aclararon las cosas, el panameño fue después a contarle a su amiga Karen la conclusión que habían tenido, pero eso disgustó a la actriz.

Vea también: ¿Cuándo se acaba ‘La casa de los famosos’? Se filtró la posible fecha de la final

“Hablando de consejos ¿sabes uno qué te vendría muy bien en tu vida? Deja de estar contando las cosas que hablas con las personas, lo que hablas conmigo es conmigo, no como las hembritas no como cualquier vieja chismosa cuando un hombre es un hombre y tiene carácter de verdad, las cosas son entre tú y yo”, le dijo un poco ofuscada.