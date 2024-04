Julián Trujillo pide disculpas a La Segura y cibernautas critican a la influencer

Las discusiones se han hecho cada día más comunes en ‘La Casa de los famosos’. De un lado han estado Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños y de otro, La Segura y Karen Sevillano. Aunque eventualmente también han entrado en los desencuentros otros habitantes de la casa, como Isabella Santiago, Melfi u Ornella, han sido estas dos parejas las que han evidenciado que simplemente no se soportan.

La famosa tarde de cine, dejó al descubierto que todos o por lo menos la mayoría, han hablado de sus compañeros y al término de esta visualización ocurrió un nuevo desencuentro. Martha Bolaños defendió a Trujillo de Karen Sevillano, quien le dijo “morronga”. La Segura por su parte fue sancionada por referirse en malos términos a Julián.

Cuando las relaciones estaban más tensas que nunca fue Julián Trujillo, quien decidió dar el primer paso en aras de procurar una tregua entre los dos grupos. Trujillo comenzó explicando a La Segura que no es por la nominación. EL actor y la influencer se sentaron en la sala de la casa y él directo y sin titubeos le pidió disculpas.

“Yo te pido disculpas, en el momento que yo te haya hecho daño por lo que sea, y te pido disculpas. Te juro que no tiene nada que ver con la nominación”, dijo el actor.

“Lo que tú viste, es el Julián con las armas puestas, te pido disculpas”, agregó después.

Julián no fue ajeno a las estrategias que se teje en medio de la competencia y solicitó que se juegue, pero “bajo el respeto”.

¿Qué le dijo La Segura a Julián?

“Sería una chimba que en realidad bajáramos las armas, obvio no te voy a prometer que no van a ver peleas, si yo tengo la oportunidad, te lo voy a decir de frente “, dijo la influencer que luego agregó: “Aquí todos hablan, entonces también vos sos chismoso”. Julián reconoció sus flaquezas enseguida: “me sentí muy mal viéndome en el video y dije ese man no soy yo, qué paila, el juego a lo que me llevó, voy a mostrar quien soy yo. Tú siempre has mostrado quién eres”, dijo el actor reconociendo sus errores y dando a conocer frente la influencer su decisión de empezar a mostrarse como un mejor competidor.

Los cibernautas son fueron ajenos al video que el canal RCN publicó con algunos de los momentos de la ‘reconciliación’ y en su mayoría demostraron el apoyo al team galáctico, del cual es parte Julián, solicitando que las próximas en salir fueran La segura y su compañera Karen sevillano. Al parecer, esta actitud de Trujillo cayó muy bien en los cibernautas que escribieron que La Segura era soberbia pues nunca pidió excusas, pese a que ella también ha cometido faltas.

Comentarios como “todo un caballero” “te apoyo Julián”, “aplausos para Julián es un buen ejemplo reconocer sus errores y reflexiona, eso es humildad y sabiduría”, se leen en el post mencionado.

