Juan Pablo Urrego recordó accidente que sufrió en ‘Rigo’: “Me corté toda la pierna”

Rigo es una de las producciones más populares del momento en la televisión colombiana y Juan Pablo Urrego, su protagonista, brilla cada noche por su actuación.

Lo que muchos televidentes desconocen es que no todo ha sido color de rosa para el actor en esta novela. Por ejemplo, en una reciente entrevista recordó el accidente que sufrió durante las grabaciones.

Juan Pablo Urrego aseguró que lo ocurrido se vio en un episodio que se estrenó recientemente de 'Rigo'. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

El accidente de Juan Pablo Urrego en ‘Rigo’

En charla con las redes sociales del canal RCN, el antioqueño de 38 años mencionó que interpretar a Rigoberto Urán no fue nada fácil, sobre todo cuando que montar en bicicleta.

Precisamente, mientras grababa las escenas que muestran cuando ‘Rigo’ competía para el equipo de Helados Toné, antes de unirse al team de la Liga de Antioquia, se hizo una grave herida con el ‘caballito de acero’.

“Cuando estoy en la carrera en la que se me pincha la bicicleta, lo que no se vio en escena es que yo pongo la bicicleta y cuando voy a girarme, me apoyo y la bicicleta se me cayó en la pierna. Me cortó toda la pierna con el plato de la bicicleta; todavía tengo cicatriz”, aseveró Juan Pablo Urrego.

@canalrcn Juan Pablo Urrego, quien es el protagonista de Rigo, reveló una de las historias que más le marcó durante las grabaciones: se lastimó mientras grababa una importante carrera. 😳💪 ♬ sonido original - CanalRCN - CanalRCN

La confesión del protagonista de la novela de RCN generó una gran cantidad de reacciones, entre las que destacaron los siguientes comentarios: “Muy fuerte eso que le pasó, pero muy profesional porque nadie notó nada”, “ahí se nota la tremenda calidad del trabajo de este señor actor”, “más que merecidos los premios que vaya a recibir por este papel” y “así es como demuestras por qué tienes el papel principal”.

La nueva serie de Juan Pablo Urrego

El 15 de febrero de 2023, a través de la plataforma Amazon Prime, se estrenó una serie colombiana de comedia y romance que reunió a un elenco de lujo. Y aunque las críticas fueron severas con esta producción, creada por Estudios RCN, se confirmó que tendrá una segunda temporada.

Se trata de Manes, una historia que protagonizó Juan Pablo Urrego en compañía de Laura Londoño, Sebastián Carvajal, Natalia Jerez, Juan Pablo Urrego, Juan Manuel Restrepo, Simón Elías, Diego Cadavid y Brian Moreno.

Precisamente, Jerez fue una de las que más activa estuvo en redes sociales ante el anuncio, pues compartió varias fotos y videos junto a sus colegas.

Cabe recordar que Manes es una adaptación que Daniel Ayala López y Diego Ayala López hicieron de la serie colombiana Hombres, estrenada en 1996 con Margarita Rosa de Francisco y Nicolás Montero en los papeles principales.