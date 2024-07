Jorge Rausch enfureció con participantes de ‘MasterChef’: “no pueden hacer eso”

Después de la salida del actor Andrés Toro de MasterChef Celebrity, los jurados del reality culinario de RCN se han vuelto mucho más exigentes, pues hasta el detalle más mínimo es evaluado por ellos.

Durante cada reto, los concursantes deben prestar total atención a las indicaciones de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, pues de eso depende su permanencia dentro del reality.

Te puede interesar: Variel Sánchez sufrió depresión en grabaciones de MasterChef: “estaba destrozado”

¿Qué pasó en ‘MasterChef Celebrity’?

En el último capítulo del programa de cocina, los famosos se enfrentaron a un nuevo reto de campo que se realizó en Cajicá, Cundinamarca. En esta oportunidad, los platos no serían probados por los chefs, sino por un grupo de comensales, quienes evaluaban a los tres equipos que fueron conformados.

En total, los participantes tenían que preparar entrada, plato fuerte y postre para 50 personas. Uno de los requisitos era que tenían que usar leche deslactosada para los dos primeros platos, y leche supercremosa para el plato dulce.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué Jorge Rausch regañó a participantes de ‘MasterChef’?

Cuando llegó la hora de emplatar, el equipo rojo conformado por Ricardo Henao, Juan Pablo Llano, Cony Camelo, Franko Bonilla, Nina Caicedo y Marcela Gallego, recibió la visita del chef Jorge Rausch.

No obstante, una vez el jurado llegó a la estación y vio lo que estaban haciendo, enfureció y explotó con los participantes, pues estaban emplatando en el piso.

“Yo llevo aquí metido toda la vida y esto no puede ser. Paren, no lo acepto. No pueden hacer esto”, dijo al ver que no tenían ningún tipo de protección ni ningún elemento de bioseguridad. Enseguida, los cuestionó duramente: “¿Cómo lo van a poner en el piso? Qué horror, ¿qué van a decir los comensales?”.

Pese al fuerte regaño que recibieron, los integrantes del equipo se mostraron firmes en su decisión de seguir emplatando como lo estaban haciendo, pues tenían poco tiempo para que la prueba terminara.

“Si no empezamos a emplatar en el piso, no alcanzamos (...) No sé si la gente se dio cuenta de que emplatamos en el piso, pero eso no hizo que la gente no comiera, por el contrario, se comieron todo”, explicó Cony, quien previamente había tenido una discusión con su compañera Nina Caicedo.

Finalmente, luego que los comensales probaran todos los platos de los tres equipos, tomaron la decisión y, en efecto, los rojos fueron los que menor puntuación tuvieron. Así lo afirmó Claudia Bahamón. “El equipo que tiene la menor puntuación y que se pone el delantal negro de primero es el equipo rojo, pues tuvieron un total de 6.2 puntos sobre 10″.