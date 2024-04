Jimmy Vásquez recordó la novela en la que detestó actuar: “Eso era asqueroso”

Jimmy Vásquez es un actor colombiano que ha participado en decenas de producciones para la televisión nacional. Sin embargo, no todos los proyectos han sido de su agrado y así lo admitió en una entrevista que concedió recientemente.

Allí, el cucuteño habló sobre una novela del canal RCN que protagonizó hace 15 años, tras salir de una exitosa serie, y de la cual guarda recuerdos poco agradables.

La novela en la que a Jimmy Vásquez no le gustó actuar

En su charla con Los Impresentables, programa matutino de la emisora Los 40 Colombia, el hombre de 47 años admitió que ha participado en novelas y series “realmente vergonzantes”.

Una de estas producciones, según Jimmy Vásquez, fue Inversiones ABC, la cual abordó en 2009 la temática de las pirámides financieras y la historia de un controvertido personaje.

“Yo he hecho unas cosas penosas, realmente vergonzantes. En ese momento estaba exclusivo con el canal RCN y terminé de hacer ‘Aquí no hay quien viva’, que por una cagada de la producción acabaron el proyecto, y duré 14 meses amarrado al canal, entonces me mandaron a hacer un bodrio, una vaina que se llamaba ‘Inversiones ABC’ y era la historia de David Murcia Guzmán. Arrancamos con cuatro capítulos a lo maldita sea ¡Eso era asqueroso!”, concluyó en su conversación con dicha estación de radio, en la que también le envió un mensaje a Valentina Lizcano.

Un repaso por la carrera de Jimmy Vásquez

Desde su infancia mostró un interés innato por las artes escénicas. Aunque inicialmente se inclinó por la música, un director de coro le hizo ver que su talento estaba en la actuación, no en el canto. Este revés no hizo más que fortalecer su resolución de perseguir su verdadera vocación.

Debutó en la televisión en 1998 con Hombres de honor, en la que interpretó al soldado Montenegro. Desde entonces, ha participado en una variedad de producciones que han mostrado su versatilidad como actor. Entre sus roles más destacados se encuentra Pedro Tejada (alias ‘Revólver’) en la serie El cartel de los sapos, así como su participación en Nuevo rico, nuevo pobre, La nocturna, Dulce amor y Escobar, el patrón del mal

Su talento no se limita a la pequeña pantalla; también ha dejado su marca en el cine, con películas como La pasión de Gabriel, In Fraganti, San Andresito, Usted no sabe quién soy yo 2 y Santo Cachón.