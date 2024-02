Jhovanoty le hizo imprudente chiste a Jhonny Rivera y a su novia en ‘Día a Día’

Jhonny Rivera y Jenny López estuvieron por estos días en Día a Día, programa del canal Caracol en el que presentaron Culpables, su más reciente colaboración musical. Sin embargo, en su visita al matutino recibieron un imprudente chiste de Jhovanoty, uno de los presentadores.

Puedes leer también: Javier Hernández Bonnet anunció decisión sobre delicada situación que atraviesa

El chiste de Jhovanoty a Jhonny Rivera y Jenny López

Todo ocurrió cuando la pareja de artistas terminó de cantar su lanzamiento. Y aunque la mayoría fueron aplausos por parte de los presentes en el set de grabación, el comediante aprovechó para hacer uno de sus picantes comentarios.

“¡Cantan espectacular! Apenas para ‘La Voz Senior’ y ‘La Voz Kids’ ¡Espectacular!”, dijo el también presentador en plena emisión de Día a Día, como burla a los 30 años de diferencia que hay entre las edades de Jhonny Rivera y Jenny López.

El comentario de Jhovanoty causó risa entre algunos e incomodidad en otros. Carolina Soto, por ejemplo, reaccionó con un gesto de sorpresa y le llamó la atención a su compañero de una manera muy amigable.

Te puede interesar: Belinda se desahogó contra Christian Nodal en su nueva canción ¿Habló de Cazzu?

Contrario a lo que algunos podrían pensar, los intérpretes de Culpables no se molestaron por el chiste y hasta en redes sociales demostraron que les hizo gracia.

Jhonny Rivera confrontó a Jhovanoty por los chistes a su novia y a su edad

Detrás de cámaras, el cantante de música popular recordó la ocasión en que el comediante, en compañía de su colega Luchito, hizo varias bromas sobre Jenny López en Tropicana.

“Cuando se casen, ¿quién va a hacer la despedida de soltera?, ¿Apolos Men o Picardías?” y “A Jenny López no le gusta ir a la casa de Jhonny porque es nueva y a ella le gusta es lo viejo”, fueron algunos de los chistes que recibieron los cantantes en aquella ocasión.

No te puedes perder: Relación entre Shakira y Piqué atraviesa por un gran momento ¡Hasta la mamá de Gerard comparte su felicidad!

Tras escuchar estas palabras, Jhonny Rivera desafió a Jhovanoty y a Luchito a participar en una prueba física para demostrar quién es el viejo: “Me gustaría retar a este par de sardinos a una carrera de 10 km. Si ellos me ganan, les doy un millón de pesos a cada uno, y si yo gano me dan un paquete de pañales Tena y un Caltrate ¡Los veo pues!”.

Por ahora, queda esperar a ver si esta carrera atlética se llevará a cabo y el presentador de Día a Día se le medirá al reto del experimentado músico.