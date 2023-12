Jessica Cediel y ‘Jeringa’ contaron difícil momento que vivieron en África

En la noche del 12 de diciembre, se estrenó, en el canal Caracol, La vuelta al mundo en 80 risas, en su nueva temporada. Tras el final de Yo me llamo, formato de imitación musical que premió con 500 millones al doble del cantante mexicano Carín León, se apoderaron de la pantalla chica de los colombianos, con sus ocurrencias, Laura Tobón, Suso, Don Jediondo, Carolina Cruz, Laura Acuña, Jhovanoty, Boyacomán, Amanda Dudamel, Juan Diego Vanegas, Piroberta, Jeringa y Jessica Cediel.

Noche a noche, los humoristas y las modelos y las presentadoras divierten y informan a los televidentes, pues en cada lugar que visitan, además de hacer reír, enseñan cosas nuevas. En la mañana de este 14 de diciembre, Jessica Cediel estuvo en el set de Día a Día y entregó detalles de las grabaciones con su compañero de aventuras, David García, nombre de pila de ‘Jeringa’.

La también actriz detalló que una de las anécdotas que más recuerda con el humorista paisa fue la que vivieron en Senegal. Aunque en el consulado del país africano en Colombia les comentaron que podían viajar sin visa, y que en territorio estamparían la visa en sus pasaportes, la historia cambió cuando llegaron a la zona de inmigración de Senegal y les exigieron el documento.

¿Qué les pasó a Jessica Cediel y ‘Jeringa’ en Senegal?

“Cuando llegamos allá y nos vieron sin visa en el pasaporte casi nos dan garrote (...) me empujaron, un señor de 1.80, un moreno súper grande, me cogió del brazo. El señor nos regañó súper fuerte y nos dice: ‘Ustedes no pueden entrar, tienen que tener la visa’. Nos cogieron a todos y él ‘Go, go, go (váyanse)’ (...) Nos llevó la policía al avión, regresamos (a París), la misma gente de azafatas nos dijo: ‘Qué pena con ustedes, la situación no debió haber pasado’”, comentó la bogotana.

‘Jeringa’ explicó que, originalmente, los destinos eran Praga y Senegal, pero que el segundo se había visto truncado, precisamente, por la incómoda situación. “A la pobre Jessica le dieron como a sello de notaría”, señaló el comediante antioqueño.

“Nos dejaron sin maletas por el resto del viaje, aunque nos las devolvieron después de cuatro días. Nos deportaron como delincuentes. Una vez llegamos a París, nos estaban esperando cinco policías y ellos sí se disculparon por lo ocurrido. Me trataron muy mal allá, y efectivamente fue una experiencia muy fuerte”, añadió y concluyó.