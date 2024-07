Iván Lalinde de ‘Día a Día’ le pidió disculpas a Dickson del ‘Desafío’. ¿Qué pasó?

Cada vez quedan menos participantes en el Desafío XX. En las últimas semanas, se han llevado a cabo ‘Desafíos a muerte’, pero, a diferencia de semanas anteriores, por cada uno salen de a dos personas, a veces del mismo equipo o una de cada casa.

Como se acostumbra, todas las mañanas en Día a Día los presentadores conversan sobre lo que ocurrió la noche anterior en el reality deportivo. De igual manera, los eliminados son invitados al matutino para que hablen de su experiencia en el programa.

El Desafío, Beta Fotografía por: Instagram @desafiocaracol

En algunas oportunidades, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero, Campanita y Juan Diego Vanegas, los presentadores del programa, dan sus puntos de vista con respecto a la actitud de algunos de los participantes del Desafío. De hecho, cuando no están de acuerdo con alguno no tienen reparo en decirlo públicamente, como una opinión netamente personal.

¿Qué pasó con Iván Lalinde y Dickson en el ‘Desafío 2024′?

El pasado viernes, Dickson y Yoifer, exintegrantes de Beta, fueron eliminados de la competencia. Hoy estuvieron como invitados en Día a Día y, por supuesto, los presentadores los cuestionaron sobre su paso por el Desafío.

En la emisión en vivo del matutino, Lalinde llamó “bruja” a Dickson y le explicó por qué. “Eran muy brujas, ustedes con Santiago. Santiago llegó y todas enamoradas, besos todo y después de la primera pista dijeron es un bobo, no sirve para nada, besa maluco y Dickson vea… como será que ellas mismas hacían una fila, empezaba la ponzoñosa, la venenosa (…) Cuando yo veía las de Gama y las de Alfa juntas, decía ‘son muy brujas, porque además no dicen las cosas de frente’” explicó el presentador.

Enseguida, la exparticipante le contestó: “a mí me daba rabia que nos termináramos quedando en la pista muchas veces por él. Entonces yo siempre llegaba y me iba a choque con él”.

Iván Lalinde se disculpó con Dickson

Luego de esas palabras, el presentador aprovechó para pedirle disculpas a la exparticipante por si se había sentido ofendida con sus palabras.

“Hay momentos en que uno se equivoca y dice palabras que no tiene que decir, todo depende del tonito como decimos acá. Pero te lo digo a ti Dickson, si tú lo que ves es ofensivo, te ofrezco excusas porque no es chévere, no es bacano, pero es un ‘reality’, un programa donde se ve cosas humanas, se ven luces y se ven sombras y aquí opinamos de eso, esto es entretenimiento y lo digo para que a la niña la respeten en sus redes sociales no sean tan ofensivos”, afirmó el antioqueño.