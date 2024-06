Isabella Santodomingo se arrepiente de ‘MasterChef’. “Empecé a odiar el cocinar”

Una buena parte de los famosos que participan en Masterchef Celebrity solo se refieren con palabras de satisfacción y aprendizaje sobre su paso por el famoso reality de cocina, incluso en casos como el de Piter Albeiro, quien resultó ganador en la temporada 2018, expresan que llegan sin saber cocinar absolutamente nada y con el transcurso del programa, se convierten en excelentes cocineros, hasta alzarse con el premio mayor.

No es el caso de la reconocida actriz y escritora Isabella Santodomingo, por el contrario, por las declaraciones dadas en ‘Los 40 principales’, la barranquillera quedó bastante aburrida, insatisfecha e incluso arrepentida, de haber aceptado participar en la edición del año 2019.

La actriz que compartió estaciones con figuras como Mariana Mesa, Andrea Tovar, Oscar Córdoba, Hassan y Mariana Gómez, dijo que aceptó, pues le gustaba la cocina, pero no era experta en ello. Por eso, cuando la contactaron, ella fue clara y dio a conocer su punto de vista. Fue entonces cuando le dijeron que no era necesario tener mucho conocimiento, ya que para esto estaban los jueces de entonces que eran Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier. Isabella dijo ‘si’ con la ilusión de aprender de la mano de los mencionados expertos.

“Mi expectativa era diferente”, Isabella Santodomingo sobre ‘MasterChef’

Sin embargo, su desilusión fue mayor porque a lo largo de las grabaciones, reveló, que el contacto con los jurados es mínimo.

“Pensé, qué rico. Voy a tener la oportunidad de aprender algo nuevo, que disfruto. Mi expectativa era diferente. El ritmo de grabación no te permitía descansar. Eso me generó ansiedad, empecé a odiar el cocinar”, dijo, pues las jornadas de grabación eran extenuantes “horario de panadero” mencionó.

“Te recogen súper temprano. Llegas allá, te maquillan. Arrancabas a grabar, todo el tiempo estás en el set y yo pensaba: ¿bueno y cuándo aprendo?”

La escritora advirtió que en realidad no hubo problemas en la producción, que Claudia Bahamón es genial, solo que no considera estar hecha para ese formato que no cumplió sus expectativas, de ahí que en realidad sea de lo único en pantalla que se arrepiente de haber hecho.

La única condición que ella puso al comenzar a grabar ‘MasterChef’ era que no iba a matar ningún animal, pues aún recuerda con dolor y tristeza cuando participó en Desafío y su grupo debió recurrir a un cerdo para alimentarse, ella no lo sacrificó, pero fue una experiencia muy difícil que la marcó.

