Isabella Santiago enciende ‘La casa de los famosos’: confesó qué compañero le gusta

Isabella Santiago fue confirmada en días recientes como una de las 22 participantes de La casa de los famosos y el anuncio generó una ola de reacciones entre los televidentes, quienes recordaron el polémico paso de la actriz por MasterChef Celebrity Colombia.

“Esta es una gran oportunidad para dar a conocerme, es como una revancha, que el público colombiano realmente conozca quién soy. Obvio, yo tengo lo mío y soy una persona con carácter, súper directa y honesta ¡Lo que siento lo digo y lo expreso!”, dijo en entrevista con Pulzo.

Isabella Santiago confesó que alguien le gusta en ‘La casa de los famosos’

Teniendo en cuenta que está soltera, a la protagonista de Lala’s Spa le preguntaron si podría tener una aventura amorosa dentro el reality show. Y aunque aclaró que no es su objetivo, admitió también que uno de los participantes le atrae físicamente.

“Esta persona tiene algo energéticamente que me llama la atención. Tiene carisma, personalidad, una energía muy especial y es Miguel Melfi”, confesó Isabella Santiago.

“Yo pienso que enamorarse de alguien de ‘La casa de los famosos Colombia’ es algo como una fantasía, pero es que no sé, si no me aguanto a mí misma, ¿como será estar con otro?”, agregó la actriz y modelo venezolana en su conversación con Pulzo.

Isabella Santiago y Martha Isabel Bolaños cruzan mensajes por ‘La casa de los famosos’

En su charla con el mencionado medio, la caraqueña de 31 años aprovechó para dejar un mensaje a Martha Isabel Bolaños, otra de las concursantes del reality show que se estrenará el 11 de febrero a las 8 de la noche.

Según Isabella Santiago, ‘La Pupuchurra’ podría ser con quien más problemas tenga a la hora de convivir. Razón por la cual la actriz caleña fue interrogada al respecto.

“Pensé que yo le caía mal porque dijo: ‘Martha Isabel’. Pero no, al contrario, tiene afinidad conmigo ¡Nos parecemos mucho! Es interesante que dos mujeres muy fuertes, y aparentemente similares, puedan llevarse bien en ‘la casa’. La veo como una concursante muy fuerte”, aseguró Martha Isabel Bolaños, quien también se mostró atraída por Miguel Melfi.

Cabe mencionar que, además de los ya nombrados, en La casa de los famosos también van a participar Omar Murillo ‘Bola 8′, Diana Ángel, Sebastián Gutiérrez, Julián Trujillo, ‘La Segura’, ‘La Barbie Costeña’, José Miel y ‘Culotauro’.