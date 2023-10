Imitador de ‘Yo me llamo’ debutó en nuevo show del canal RCN ¿De quién se trata?

En la noche del pasado 31 de julio, se estrenó un episodio de Yo me llamo en el que los televidentes conocieron a Andrés Leal, un joven que se presentó como el doble del cantante Álex Campos.

Y aunque no pasó a la siguiente ronda del programa, su show en el ‘templo de la imitación’ causó gran revuelo en redes sociales, donde tiene casi 4 millones de seguidores. Incluso, vende contenido erótico por medio de una plataforma para adultos.

Semanas después de su fallida audición en Yo me llamo, Andrés Leal sorprendió al aparecer de nuevo en televisión. Sin embargo, esta vez no estuvo ante las cámaras del canal Caracol sino de RCN.

En su presentación, ‘Yo me llamo Álex Campos' erizó a Amparo Grisales Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

¿Por qué ‘Yo me llamo Alex Campos’ apareció en programa del canal RCN?

El joven cantante, quien padece de una condición por la que su estatura es más baja de lo normal, fue invitado a Hablando claro, el nuevo programa que conduce la sexóloga y presentadora Flavia Dos Santos.

En este show, dedicado a resolver problemas entre amigos, familiares y parejas, Leal asistió con su mejor amigo manifestando que, desde hace años, mantienen un “vínculo tóxico”.

“¿Por qué sigues siendo amigo de él si no hay una sociedad entre ustedes ni tampoco estás obligado a hacerlo?”, le preguntó Flavia Dos Santos a Kevin, mejor amigo del exconcursante de Yo me llamo, quien asombró con su respuesta: “Yo considero que ha sido por lástima porque la gente lo discrimina por su situación”.

A pesar de las negociaciones entre ambas partes para resolver sus problemas, Kevin se salió del set de grabación al admitir que sus diferencias con Andrés Leal son irreconciliables, lo que terminó por sepultar la amistad que ambos sostenían desde hace años.

Las reacciones en redes sociales al episodio de Hablando claro no se hicieron esperar, y fueron decenas de personas las que recordaron a Leal como aquel participante al que Amparo Grisales llenó de elogios hace poco en Yo me llamo por su físico.

Los piropos de Amparo Grisales a ‘Yo me llamo Alex Campos’

‘La diva de Colombia’ fue la jurado del programa en quien Andrés Leal generó una mayor impresión, pues la actriz y presentadora lo llenó de elogios, entre otras cosas, porque le pareció muy guapo.

“¡Qué guapo! ¡Podrías ser estrella de Hollywood!, porque mira esa dentadura tan bonita que tienes ¡Eres muy lindo! ¿No eres actor en Colombia?”, preguntó la manizaleña de 66 años, tras lo cual el imitador contestó: “He intentado, pero es muy complicado, sobre todo por mi estatura, pues es muy difícil que una producción busque un perfil como el mío (...) Hace 8 años me independicé y me fui de casa, entonces llegué a Bogotá y aquí el único trabajo que encontré fue el de cantar en Transmilenio, entonces la gente me decía que mi voz era igual a la de Álex”.