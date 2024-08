¡Accidente en vivo! Ilenia y Claudia Bahamón sufren quemaduras en ‘MasterChef’

En esta temporada de MasterChef Celebrity los participantes se han enfrentado a diversas situaciones dentro de la cocina. Discusiones, accidentes, bailes, risas y aprendizajes son algunas de las experiencias que han tenido los famosos en esta edición del reality culinario de RCN.

Generalmente, cuando están haciendo las preparaciones, los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina pasan por las estaciones de los participantes para supervisar los platos y brindarles consejos para que presenten la mejor versión de sus recetas.

¿Qué le pasó a Claudia Bahamón y a Ilenia en ‘MasterChef Celebrity’?

En el más reciente capítulo de MasterChef, los famosos se enfrentaron a un nuevo reto, pero, debido a la presión del tiempo, Ilenia Antonini sufrió algunas quemaduras cuando intentó probar con la mano un caramelo con panela que estaba preparando para su plato dulce.

“Se me ocurre la grandiosa idea de probar con la mano y claro sentí el quemón y mi primera reacción fue pasar el dedo, entonces me alcancé a comprometer la boca y el dedo. En ese momento me dolió, pero creo que la adrenalina de que ya se iba a acabar el reto me permitió no sentir tanto”, expresó la actriz.

Pero ella no fue la única afectada. La presentadora Claudia Bahamón, aunque no debe cocinar, también sufrió una quemadura cuando, por intentar ayudarle a Jacko, tocó por equivocación el mango de una cacerola que estaba en la estufa. “Soy un desastre, me voy”, dijo. Afortunadamente, las quemaduras no fueron tan fuertes.

¿Por qué Dominica Duque y Alejandro Estrada no cocinaron juntos?

En los últimos capítulos, cuando era reto en parejas, Dominica Duque y Alejandro Estrada cocinaron juntos, demostrando no solo su unidad dentro de la cocina, sino también su amor.

No obstante, en el más reciente reto por parejas, decidieron separarse y experimentar con otros de sus compañeros. De acuerdo con lo que dijo la presentadora el motivo fue exclusivamente para variar. “Quisimos variar un poquito. Yo he hablado con Alejandro porque ya veníamos cocinando mucho juntos, hay que juntarse con el resto y ver cómo nos va”.

Los internautas aseguran que Dominica no sabe cocinar y que, supuestamente, siempre se salva por los retos grupales o en pareja. “Alejandro siempre la salva de resto esta mujer es un desastre en la cocina al igual que Franko”, “y por eso Dominica sacó delantal negro, Alejo siempre la salva, espero esta vez no se pueda quitar ese delantal”.