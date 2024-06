‘MasterChef Celebrity’ tuvo repentino cambio. Ilenia Antonini rompió en llanto

Desde el pasado martes, el canal RCN estrenó una nueva temporada de MasterChef Celebrity. 22 participantes llegaron con la ilusión de conquistar el paladar de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

MasterChef Fotografía por: Instagram @masterchefcelebrityco

En los múltiples retos, cada uno ha demostrado sus habilidades y destrezas; sin embargo, algunos momentos de tensión, que son característicos de la competencia, han generado que los concursantes se desesperen por temor a no lograr presentar los platos solicitados por la producción.

¿Qué pasó en ‘MasterChef Celebrity’ y por qué Ilenia Antonini terminó llorando?

En el más reciente capítulo, los famosos con delantal negro tuvieron que asumir el primer reto creativo. Para ello, Claudia Bahamón les pidió conformar parejas.

Juan Pablo Llano hizo dupla con Ilenia Antonini, a quien conoce desde que era una niña; incluso, el actor afirmó que la quiere como si fuera una hija. Aunque los famosos parecían estar muy felices por trabajar juntos, pero las sonrisas se les acabó cuando les anunciaron que las reglas del juego cambiaban.

Bahamón les informó que, en lugar de trabajar en equipo, serían rivales, razón por la que solamente uno de cada pareja lograría quitarse el delantal negro.

Cada pareja tuvo que abrir una caja misteriosa, la cual contenía 20 ingredientes que fueron repartidos por mitad entre cada uno. En el caso de Juan Pablo Llano, tomó solomito de res, mientras que Ilenia se quedó con los frijoles.

Minutos después, la joven actriz rompió en llanto, pues se vio afectada por no trabajar con el actor. Pese a que tenía ideas en su cabeza, se vieron afectadas por la sorpresiva separación. Fue tal su frustración, que la presentadora Claudia Bahamón y la chef Adria Marina tuvieron que acercarse a ella para consolarla. “Empiezo muy frustrada porque no sé por dónde comenzar. Me frustra un poco no saber por dónde empezar, qué ingredientes utilizar”, dijo.

Gracias a los consejos y el apoyo que recibió en ese momento, Ilenia logró calmarse, aclarar sus ideas y desarrollar la preparación de su plato para, posteriormente, presentarlo en el atril.

“Adria y Claudia me salvaron... Mi frustración hizo que las dos diosas llegaran a salvarme la vida y me dieron muy buenos consejos”, dijo un poco más tranquila.

Aunque al final no ganó el reto y tuvo que seguir con el delantal negro, todos la felicitaron por haber logrado sacar adelante su plato.