Hijo de Sandra Muñoz enfrentó a Juan David por romance con su mamá: “Hay que ser serio”

Tal y como se ha vuelto costumbre, una persona del exterior estuvo de visita en La casa de los famosos por estos días. En esta ocasión se trató de Julián Andrés Cabrera, hijo de Sandra Muñoz, quien aprovechó la ocasión para dejarle un mensaje a Juan David Zapata, compañero y pretendiente de su mamá.

Sandra Muñoz y Juan David Zapata se han mostrado muy cercano e incluso duermen juntos en algunas ocasiones. Fotografía por: RCN Televisión

El mensaje del hijo de Sandra Muñoz a Juan David

Días antes de su ingreso a La casa de los famosos, Julián Andrés Cabrera respaldó el romance que parece surgir entre su madre y Zapata, pues aseguró que siempre estará complacido de ver feliz a la mujer que le dio la vida.

“Hay muchos hijos celosos y que ponen problema, pero yo no, yo solo quiero lo mejor para ella y la apoyo incondicionalmente con lo que quiera (...) Quiero verla, darle fuerza y decirle que todos estamos aquí con ella. Y sí, me alegra por Juanda está ahí acompañándola, me alegra por el parcero”, aseguró en una charla con Mañana Express.

Sin embargo, tras su llegada al programa, Julián Andrés recriminó a Juan David Zapata por coquetear con otras mujeres de la casa, mientras duerme en la misma cama con su mamá.

“Manito, algo que me enseñó mi mamá es que hay que ser serio, hay que ser sincero, y hay que ser honesto. Hay que estar puesto para una cosa y no para todo al mismo tiempo. El que se enfoca en muchas cosas al mismo tiempo, no logra hacer nada”, dijo el hijo de Sandra Muñoz, lo que generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales.

¿Sandra Muñoz tiene pareja?, su hijo responde

En la misma entrevista con el programa Mañana Express, al joven se le preguntó sobre la situación sentimental de su mamá. Y es que, tras llegar a La casa de los famosos, la mujer aseguró que tenía pareja, pero en días recientes cambió su versión.

“Antes de entrar al programa hubo (entre Sandra y su ex) algunas discusiones y cosas que no se pudieron resolver, y ahora no creo que, luego de tres o cuatro semanas, se puedan organizar y menos si no hay comunicación”, comentó Kooky, nombre artístico del hijo de Sandra Muñoz, quien se dedica a cantar reguetón.