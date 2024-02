“Hay un poco de juego sucio”: Andrés Cepeda sobre Batalla de ‘La Voz Kids’

Anoche se emitió el capítulo 26 de La Voz Kids. Los entrenadores Andrés Cepeda, Aleks Syntek y Greeicy Rendón recibieron en el escenario a nueve concursantes que esperaban sorprenderlos con su talento para poder continuar en la competencia.

Te puede interesar: Cantante colombiana fue amenazada de muerte: “llegaba a mi casa a llorar”

La Voz Kids Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué pasó con Andrés Cepeda y Aleks Syntek en ‘La Voz Kids’?

El más reciente capítulo fue muy especial. Las presentaciones de cada uno de los niños conmovieron no solo a los entrenadores y asesores, sino también al público y los televidentes.

El mexicano Aleks Syntek preparó a sus pupilos con el tema El piojo y la pulga, de Pedro Infante. Fue tan emotiva la presentación, que Andrés Cepeda expresó su asombro. “Me sorprendió”, dijo el intérprete de Embrujo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Asimismo, a modo de exaltación, el cantante expresó que hay mucha ternura en el diamante de La Voz Kids, por lo que es muy difícil escoger quién se queda y quién se va de la competencia. “Hay un poco de juego sucio, con estas batallas nos quieren ganar por ternura”, dijo.

Cepeda aprovechó para hacer una promesa que espera cumplir dentro de unos años. De acuerdo con lo que dijo, quiere entrar a un estudio y realizar un álbum solo para niños, razón por la que Samo le recomendó que escribiera un libro para infantes.

¿Por qué Aleks Syntek no quería ser entrenador de ‘La Voz Kids’?

Cada temporada de La Voz Kids llega recargada con más talento y entrenadores y asesores nuevos. En esta oportunidad, Greeicy y Aleks acompañan a Andrés Cepeda.

El mexicano ha hablado en varias oportunidades sobre su experiencia de estar en Colombia en el programa. “Estar en La Voz Kids es una experiencia mágica, ya había sido coach en México para la versión de adultos junto a Alejandro Sanz, Lucero y Espinoza Paz. Los niños son más flexibles, hacen más equipo y no dramatizan tanto como los adultos”, dijo para Caracol Radio.

Vea también: Verónica Orozco: edad, esposo, hermana y más de la protagonista de ‘Arelys’

En uno de los capítulos anteriores, el intérprete de Te soñé explicó que cada vez es más difícil tomar la decisión de despedir a algunos niños de su equipo y esa sería la razón por la que no le gusta tanto ser entrenador: “Yo ya había sido ‘coach’ y estas decisiones me recuerdan el por qué no quería volver a hacerlo”, dijo.