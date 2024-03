Gabriela Tafur reveló la razón de su ausencia en ‘El Desafío’

El Desafío ha sido uno de los programas más vistos por los colombianos. Año tras año, los participantes despiertan muchas emociones por todos los pormenores que ocurren dentro de la competencia.

El Desafío Caracol Fotografía por: Instagram karen bray

En cada una de las temporadas han pasado presentadores diferentes, entre ellos, Margarita Rosa de Francisco, Víctor Mallarino, Catalina Aristizábal, Lina Marulanda, Andrea Serna, entre otros.

¿Por qué Gabriela Tafur no estará en ‘El Desafío’?

Una de las conductoras más queridas y recordadas por los televidentes es la modelo Gabriela Tafur, quien estuvo en las ediciones del 2022 y 2023, acompañando a Andrea Serna.

La exreina se ganó el cariño de miles de televidentes, quienes la elogiaban no solo por su belleza, sino también por su carisma. Su paso por la ‘Ciudad de las cajas’ fue muy comentado porque no solo le llevaba buenas noticias a los concursantes de cada equipo, sino también, les comunicaba las que no eran del agrado de muchos.

Hace unas semanas se comenzó a rumorar que, para la edición de este año, que celebrará dos décadas del programa, Tafur ya no estará. Finalmente, ella misma confirmó la noticia y explicó los motivos de su ausencia.

De acuerdo con lo que dijo por medio de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, algunas complicaciones en su agenda le impidieron continuar en el proyecto: “Este año no voy a estar porque estoy acá, estoy estudiando y los horarios de grabación no me dejaban continuar con mis estudios. Pero voy a estar haciendo muchísima barra a ‘Mafe’ para que le vaya super bien. Voy a estar ahí pegada todas las noches, conectadísima con el canal Caracol, y con ‘Andre’, y con todo el equipo de producción del Desafío”, afirmó.

¿Quién reemplazará a Gabriela Tafur en ‘El Desafío’?

Antes que Gabriela confirmara su ausencia en el reality, se conoció que la persona que la reemplazará es María Fernanda Aristizábal, así lo confirmó la reina de belleza hace unas semanas en Día a Día. “Este momento para mí marca un antes y un después, como que no me las creo, pero sí voy a entrar en el Desafío 20 años, ya es una realidad y pues se vienen sorpresas tan bonitas. Pienso poder compartir muchísimo con las participantes, darles como ese momento también de tranquilidad, de euforia, de alegrías, de momentos como tranquilos después de tanta cosa que tienen que hacer ellos allá y de esfuerzo, así que bueno voy a dar todo lo mejor de mí para que salga ese papel hermoso”, afirmó.