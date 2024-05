Fuerte tensión en ‘LCDLF’: Pantera y Martha Isabel estallaron contra Isabella Santiago

Las emociones entre los integrantes de La casa de los famosos están a flor de piel. Muestra de lo anterior fue el tenso cruce de mensajes que protagonizaron Pantera, Isabella Santiago y Martha Isabel Bolaños, luego de su participación en una nueva tarde de cine.

Cabe mencionar que, a través de esta dinámica, la producción del reality show expone los comentarios que los concursantes hacen en secreto sobre sus compañeros. Esto suele generar fuertes discordias y, por supuesto, en esta ocasión no fue la excepción.

Martha Isabel Bolaños e Isabella Santiago en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

¿Por qué pelearon Pantera y Martha Isabel Bolaños pelearon con Isabella Santiago?

En la tarde del 30 de abril, las trece celebridades fueron citadas a la sala de cine de la casa. Allí se proyectó el momento en que Isabella Santiago y Julián Trujillo, miembros del ‘team galáctico’, cuestionaron a otra de las integrantes de su equipo: Martha Isabel.

Esta situación no gustó para nada a la actriz caleña, que no dudó en preguntarle a sus compañeros de qué estaban hablando. “Por lo que alcancé a ver estaban hablando de mí y yo sí quiero saber qué fue (...) Estaban muy nerviosos ahorita antes de entrar”, advirtió Bolaños.

Fue entonces cuando Pantera intervino en la conversación y le dijo a Martha Isabel Bolaños: “¿Esa es la clase de familia que tú tienes acá?”; comentario que no sentó nada bien en Isabella Santiago.

“Pues yo no sé cómo será la familia tuya en tu casa, gordo”, contestó la venezolana, lo que generó la inmediata y aireada reacción de su compañero: “¿Qué tiene que ver mi familia con lo de acá? Te agradezco que a mi familia no la nombres ni la metas en esto ¿Por qué metes a mi familia aquí? ¡No entiendo! Con mi familia no te metas porque yo no me meto con la tuya ¡Respeta a mi familia y punto!”.

¿El ‘team galáctico’ empieza a derrumbarse?

A pesar de que al equipo se unió hace poco Sebastián González y completó lo que Isabella Santiago denominó “la quinta punta de la estrella”, las fracturas por cuenta de las diferencias entre sus integrantes son cada vez más evidentes.

La reciente pelea entre Isabella Santiago y Martha Isabel Bolaños se suma al tenso historial de conflictos que han habido entre ambas actrices en La casa de los famosos. Tanto así que ‘La Pupuchurra’ (como le conocen por su papel en Yo soy Betty, la fea) ha pensado seriamente en abandonar el grupo.