Fuerte regaño de Adria Marina a Cony Camelo en ‘MasterChef’: “te estoy hablando”

El capítulo de MasterChef Celebrity del pasado domingo 18 de agosto generó una ola de comentarios, pues los participantes se enfrentaron a un nuevo reto de la caja misteriosa en parejas.

En esta edición ha quedado en evidencia las diferencias de algunos de los participantes, especialmente de Cony Camelo y Franko Bonilla, quienes han tenido que trabajar en varias oportunidades, pero no les ha ido bien porque no han logrado entenderse.

Pelea de Cony Camelo y Franko Bonilla

La actriz de Los Reyes ha sido criticada en redes sociales por su actitud. Para algunos televidentes e internautas, los comentarios que ha hecho criticando a algunos de sus compañeros han sido despectivos; incluso, algunos la han tildado como “crecida” y “arrogante”.

Cony y Franko Bonilla Fotografía por: Cortesía Canal RCN

El reto de la caja misteriosa contó con una nueva sorpresa. Debajo de una de las cajas había un delantal negro que, finalmente, fue para la actriz Cony Camelo.

Luego de eso, la prueba inició de manera individual; sin embargo, Claudia Bahamón anunció que los participantes debían combinar sus preparaciones para presentar un postre final. Franko y Cony terminaron trabajando juntos, pero las cosas no salieron como esperaban.

La también cantante estaba evidentemente afectada por el delantal negro, sumado a la presencia del comediante que le causó estrés. “¿Me toca con Franko? Tenaz que me haya tocado con Franko, yo hubiera preferido estar sola”, dijo con una evidente incomodidad.

Franko añadió: “Me da pena dañarle lo que ella tenga”. Luego de eso, comenzó la fuerte pelea entre los dos. Cony se sentía incómoda por el desconocimiento del comediante con la receta que estaban preparando. Franko intentó ayudar a su compañera, pero ella le respondía de manera grosera, así que, en varias oportunidades, el comediante prefirió guardar silencio.

Regaño de Adria Marina a Cony Camelo

En medio del caos, llegó Adria Marina a ver cómo iba la preparación. “Cony, ¿cómo van?”, le preguntó la mexicana a la actriz, quien le respondió alterada: “Sufriendo. Franko no tenía nada”. Luego, le dio instrucciones a su compañero: “¡Trámeme la mantequilla, por favor! Porfa, no te me desconcentres”.

Cuando Franko intentaba hablarle, la actriz le respondía: “cállate, te lo suplico... Es como trabajar con un niño de 6 años, pero gigante”.

La chef se dio cuenta que la actriz no le estaba prestando atención a sus recomendaciones, así que no dudó en alzarle la voz y decirle: “¡Cony, esto sabe a galleta! Cony… pero que escuche. ¡Cony, te estoy hablando!”, le insistió la jurado.

@canalrcn ¡Subió la temperatura en #MasterChefCelebrity 🔥! El destino unió a Franko y a Cony para que trabajaran en equipo, pero las cosas no salieron como esperaban. ¿Qué opinas de esta situación? 😳😱 #MasterChefCelebrityColombia de lunes a domingo a las 8:00p.m., te esperamos 😍 ♬ sonido original - CanalRCN

Los comentarios no se hicieron esperar. Los internautas criticaron la actitud de la actriz: “todo el mundo quiere que Cony salga”, “el grito de Adria jajaja me encantó”, “ojalá salga Cony rápido”, “está bien que Franko no sea el mejor, pero merecía respeto. Es todo un caballero aguantársela”, “todos queremos que salga esa señora Cony”, “bien hecho que Adria la hubiera regañado”, “Cony no es nadie para tratar a la gente así”.