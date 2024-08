Fuerte discusión en ‘MasterChef’ de Cony Camelo con Adria Marina y Jorge Rausch

La cocina de MasterChef Celebrity sigue ardiendo y no solamente por las preparaciones de los famosos, sino, sobre todo, por las discusiones que surgen durante los retos. Aunque en la mayoría de casos, las peleas son entre los mismos participantes, los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría, Adria Marina y también la presentadora Claudia Bahamón, se han visto involucrados en algunos pleitos.

¡Vuelve y juega! Cony Camelo discute con los jurados de ‘MasterChef’

Como se acostumbra en MasterChef, en medio de cada reto, los chefs pasan por las estaciones de cada participante para darles algunas sugerencias y orientarlos sobre cómo deben hacer y presentar sus platos frente al atril.

No obstante, la presión del tiempo ha generado tensión, pues en algunos casos los participantes se estresan y terminan en caos por los contratiempos que se les presentan.

En el reciente capítulo, la actriz Cony Camelo protagonizó una fuerte contienda con Jorge Rausch y Adria Marina, quienes criticaron el risotto que presentó, pues asegurando que no tenía una buena cocción.

Antes de comenzar el reto, Rausch había dado una sugerencia: “Es crucial que el arroz tenga una cocción uniforme. En el caso del risotto, debe quedar con un puntito al dente y los granos no deben romperse”, dijo, recomendando ponerlo en la olla a presión durante 4 minutos y medio.

Sin embargo, Cony le llevó la contraria, diciendo: “Yo vi su video completo y dijo que ocho minutos”. Ese comentario de la también cantante le causó molestia al chef, quien le reclamó: “Cony, ¿por qué siempre alegas? De verdad”.

¿Cony Camelo se la lleva mal con los jurados de ‘MasterChef’?

Cuando llegó la hora de presentar el plato frente al atril, Adria Marina, quien hace unos días ya había tenido otro enfrentamiento con ella, le criticó su preparación: “Me parece un platillo demasiado sencillo para 60 minutos”.

Al respecto, en las entrevistas que conceden los participantes después de cada reto, la actriz manifestó: “Yo le caigo mal, yo creo que yo le caigo mal a ella”.

De igual manera, Camelo le refutó a la jurado: “es un risotto hecho a mano. Es una manera tradicional, cuando tú pasaste por mi estación dijiste que esta no era la tradicional”.

La acotación de la actriz no fue del agrado de la mexicana, quien, nuevamente, insistió en que su plato no estaba bien preparado. “La manera tradicional es tener el fondo caliente. Tú lo tenías en un frasco helado y por eso te dije que no era la manera tradicional. No hay que confundir”.

Nuevamente, Cony expresa estar en desacuerdo con la opinión de la chef: “Será tu cocción, será tu receta, o sea, no es muy gentil. Yo no estaba echando en fondo frío, el fondo estaba caliente”.

Al final, Rausch aseguró: “La cocción irregular”. Como ha sido evidente, la actriz se elogió ella misma el plato. “A mí me parece que está delicioso, no sé qué tal le pareció el sabor”.

“Yo a usted no le voy a alegar jamás en la vida”, agregó el chef, a lo que ella respondió: “pero este man qué, no voy a llorar”.