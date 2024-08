Fuerte discusión de Karoline y Jerry en el ‘Desafío XX’: “no me hables agresivo”

El equipo Pibe sigue sumando triunfos. En el más reciente ‘Desafío de sentencia y servicios’, los participantes del Desafío XX se enfrentaron a una nueva prueba que definía a la siguiente pareja que iría a muerte, así como también el pago del arriendo.

La prueba en parejas y por relevos comenzó reñida; sin embargo, el equipo Pibe tuvo un gran retraso cuando, ya llegando a la parte final, Jerry cayó al piso, por lo que tuvieron que volver a hacer el circuito. Eso le dio paso al equipo Tino de tomar un poco de ventaja; sin embargo, la agilidad de los integrantes de la casa roja fue mejor y, pese a la caída, lograron culminar la prueba en el primer lugar.

¿Por qué discutieron Karoline y Jerry en el ‘Desafío’?

Aunque alcanzó la victoria, el equipo Pibe quedó con un sinsabor por la caída de Jerry. Cuando Jerry y Karoline tuvieron que hacer el circuito por segunda vez, se evidenció que tuvieron algunas diferencias. La deportista le hizo varios reclamos por no ayudarla en algunos obstáculos.

Al llegar a la casa no dudaron en hacer un análisis de lo que ocurrió en la pista. Karoline hizo el comentario con sus compañeros: “yo llegando a la plataforma y el ‘güey’ viendo que yo no alcanzaba, ‘agárrame, abrázame’ y él ahí parado mirándome. Él cuando se fatiga como que se desenfoca de todo”, señaló.

Esas palabras no le cayeron en gracia a Jerry, quien, inmediatamente, le contestó: “no estaba fatigado, yo te estaba prestando atención. Yo te vi que ibas segura y pues te dejaba”.

Más adelante, en privado, Jerry le expresó su gran molestia por esos comentarios que hizo sobre él en frente de todos: “Me estás tirando, no me tires que soy tu compañero ¡Ojo! Porque si tú me desestabilizas a mí, acuérdate que yo estoy contigo, pierdes tu final ¿Quieres perder la final? ¿Entonces?”, le dijo el deportista.

Sin embargo, Karoline le reclamó: “Si te das cuenta que si no te hubieses caído, nosotros hubiésemos sido el del mejor tiempo”

Jerry molesto con Karoline

El deportista, quien es el coequipero de Karoline en esta etapa dorada, insistió en que no le gustó que hablara mal de él en frente de los demás integrantes del equipo.

“No estés allá chismoseando nada, todo háblalo conmigo, porque somos equipo y al final somos dos. Aquí todo el mundo va a comenzar a jugar su juego en un momento, así que comienza a jugar el juego de nosotros. Atenta, porque si no, pierdes”, aseguró.

Al final, Jerry le hizo la recomendación a su compañera que no le hablara en un tono alto, pues eso lo desconcentraba: “No me hables agresivo. Si ves que me vas hablar agresivo y me hablas agresivo otra vez bájamela, porque eso hace que me desatienda”.