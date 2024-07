Freddy Ordóñez, arrepentido de haber sido ‘El Javi’ en ‘Pandillas’: “Hizo daño”

Freddy Ordóñez ha estado prácticamente toda su vida delante de las cámaras de televisión. Sus inicios se dieron en la serie Don Chinche y de ahí en adelante, no le han faltado personajes para interpretar. En ese orden de ideas, ha dado vida a roles de distintas clases sociales, oficios y orígenes.

Se pudiera pensar que con tantos retos actorales, no solo en televisión, sino también en cine y televisión, después de 50 años de carrera no habría arrepentimientos, dudas o límites a la hora de aceptar nuevos desafíos, sin embargo, el actor bogotano si tiene un reparo, incluso este llega a arrepentimiento.

En medio de la charla que Freddy tuvo en ‘Los 40 principales’ dijo que se arrepiente de haber encarnado a ‘El Javi’ en la popular serie de los 90 Pandillas, guerra y paz, que incluso tuvo una nueva temporada a comienzos de los 2000.

El actor admitió que es consciente de que este rol “hizo mucho daño” y recordó que conoció la historia una persona que estuvo en la cárcel, gracias a que replicó en su vida los actos de ‘El Javi’. Revista Vea quiso profundizar en este caso y contactó a Ordóñez, quien recordó que “en redes sociales supe de un joven que contó que gracias a ‘Pandillas’ él se había avispado en la vida y había hecho sus negocios y había pagado seis años de condena, pero que ya había salido en libertad, pero había salido con plata a disfrutarla ...A mí me sorprendió mucho eso…”

Freddy Ordóñez no hace cierto tipo de personajes

A partir de ahí el actor que estuvo recientemente en ‘Arelys aún queda mucho por cantar’ tomó una decisión, pues a las implicaciones que este personaje pudo tener en algunas personajes él suma un aspecto que prefiere evitar y es el encasillamiento. “Prefiero no hacer ese tipo de personajes, lo encasillan a uno, son muy cuadriculados. Salirse de ese contexto es complicado porque el público mismo no lo ve a uno de manera distinta y la audiencia idolatra, no tanto a los actores sino a los personajes que uno interpreta en ese tipo de historias… termina uno encasillándose...por eso prefiero dedicarme a roles de comedia, por lo menos se la goza uno más”.

“Ni por todo el dinero” volvería a ser ‘El Javi’

Sobre la posibilidad de volver a ponerse en la piel de ‘El Javi’, en una tercera temporada de la serie, Freddy fue rotundo. “Yo no haría ‘Pandillas’ ni por todo el dinero que me ofrecieran nuevamente. Prefiero tener carrera, prefiero tener otras opciones de personajes y siento que haciendo ese tipo de personajes no me divierto tanto, los de comedia me los gozo más y no los sufro;y siento que a mi carrera le conviene ese tipo de roles”.

El actor es consciente de la serie tuvo en su momento relevancia, pero también cree que es cuestión del pasado. “Pandillas marcó una época en el avance o en el transcurrir de la televisión, pero fue ya, siento que hay que enterrarlo y hay que dejarlo donde debe estar: en el pasado”.

