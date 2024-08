Franko Bonilla explotó contra Claudia Bahamón en ‘MasterChef’: “no me hables así”

Esta temporada de MasterChef Celebrity ha tenido varios momentos particulares que no han pasado desapercibidos por los televidentes y usuarios en redes sociales. Las discusiones que han surgido en la cocina debido a la presión del tiempo y a las diferencias que existen entre algunos de los participantes, se han convertido en tendencia.

¿Qué pasó con Franko Bonilla y Claudia Bahamón?

Uno de los concursantes más polémicos de esta edición ha sido Franko Bonilla. El comediante ha sido fuertemente criticado por su actitud, pues, en varias ocasiones, ha protagonizado varias discusiones con sus compañeros, entre ellos, Alejandro Estrada, reciente eliminado, y Cony Camelo, quien también ha generado polémica.

En uno de los recientes retos de MasterChef Celebrity, nuevamente Franko tuvo otro roce, pero esta vez no fue con ninguno de sus compañeros sino con Claudia Bahamón, la presentadora del programa culinario.

Durante el capítulo del 24 de agosto, Bahamón comenzó a caminar por las estaciones de los participantes para preguntarles cómo iban en sus preparaciones; así suele hacerlo frecuentemente, de hecho, varias veces los ayuda para que puedan terminar a tiempo.

Cuando se acercó al comediante, recibió un trato que muchos de los internautas calificaron como “grosero”.

“Como va nuestro viaje por Colombia, Franko”, le preguntó Claudia. En medio de la presión del tiempo, Bonilla le respondió: “Bien, estoy haciendo un bistec, pero Rausch vino y me cambió la idea y me dijo que mejor hiciera otra cosa”.

Enseguida, la presentadora le recordó que estaba sobre el tiempo y le recomendó culminar su preparación. “Ya tienes que empezar a emplatar, ¿por qué no has empezado? Mira el tiempo, que quedan dos minutos y medio, Franko”.

Esas palabras de Claudia hicieron explotar a Franko, quien no tuvo reparo en contestarle, como lo ha hecho en ocasiones anteriores: “Ok ya, Claudia, regálame un segundo que no tengo ni idea qué voy a hacer”.

Los televidentes no le “perdonaron” al comediante su actitud, resaltando que no es la primera vez que lo hace. Hace unos días ocurrió con la chef Adria Marina, quien también se acercó a su estación para hacerle algunas recomendaciones, pero él no quiso aceptarlas.

Una vez Franko cayó en cuenta de la actitud que tuvo, le pidió disculpas a la presentadora. “Perdóname, las veces que he sonado feo, es que ella tiene razón, van dos veces que le hablo así, por fa, discúlpame, ella como es un ángel sonríe y me dice que siga intentándolo para que yo no saliera de la competencia”.

Luego, el comediante justificó su actitud: “Ella se me acercó y me dijo un par de cosas y yo tenía la cabeza a reventar”.