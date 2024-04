Figura de LCDLF envió contundente mensaje a participantes de MasterChef Celebrity

Desde que se anunció el listado de participantes que estarán en MasterChef Celebrity Colombia 2024, dos de los elegidos despertaron dudas en parte del público que no los conocía: Gabriel Murillo y Franko Bonilla.

Sin embargo, la popularidad de estos comediantes es tal que, incluso, una de las figuras de La casa de los famosos Colombia les envió un contundente mensaje.

Franko Bonilla y Gabriel Murillo, participantes de 'MasterChef Celebrity Colombia' en 2024. Fotografía por: RCN Televisión

Exintegrante de ‘La casa de los famosos’ habló sobre participante de ‘MaterChef Celebrity’

En una charla que concedió a la Revista Vea, Camilo Díaz, mejor conocido como ‘Culotauro’, habló sobre la participación de sus colegas en el concurso de cocina más popular del país.

De acuerdo con el comediante bogotano, Gabriel Murillo y Franko Bonilla son buenos amigos suyos. Razón por la cual les envió un contundente mensaje:

“Cuando me enteré felicité a Gabriel, porque con Franko no he podido hablar, y lo primero que le dije fue: ‘Sea usted e intente meter la mayor cantidad de chistes’; porque nosotros no somos cocineros sino comediantes, a lo que nos dedicamos es a sacar un chiste de cualquier cosa. Así que mi consejo para ambos es que no se dejen bajar la cabeza, sino mantenerla en alto y con chistes. Si los sacan que sea por chistes y si ganan también que sea por eso”.

‘Culotauro’ opinó sobre quién cree que ganará ‘La casa de los famosos’

También le preguntamos al antiguo integrante de Con ánimo de ofender, programa en el que también participaron Gabriel Murillo y Franko Bonilla, sobre el panorama que puede ver de La casa de los famosos.

Fue entonces cuando advirtió que, aun cuando quisiera que ganara alguno de sus amigos, como Diana Ángel o Alfredo Redes, cree que el premio de los 400 millones de pesos será para una de las actrices.

“Hablar de un favorito para mí es complicado porque siempre me mostré muy neutro. Yo quisiera que ganara Diana, Alfredo o que lo hubiera hecho Juanda, porque fueron personas muy cercanas a mí. Sin embargo, siento que se está mostrando algo no tan positivo de personas que, en mi opinión, tienen muchas cosas buenas, pero finalmente es la gente la que decide. Entonces este reality lo podrían ganar Karen Sevillano, Ornella Sierra o Pantera, aunque creo que, por la forma en que la están mostrando, podría ser Martha Isabel Bolaños”, concluyó Camilo Díaz.