¿Fantasma en el ‘Desafío XX’? Video captó aterrorizante escena en la casa Beta

El Desafío 2024 ha despertado todo tipo de emociones en los televidentes y usuarios en redes sociales. Este año, los participantes se han destacado no solo por su rendimiento físico en cada una de las pruebas, sino también, por las discusiones que han protagonizado algunos; e incluso, por los amoríos que han surgido entre ellos, como el de Natalia y Kevyn, de Alpha.

Alpha

¿Qué pasó en el ‘Desafío XX’?

Mientras el equipo morado se encontraba en Playa Baja cumpliendo una sanción por haber incumplido el castigo anterior, en Beta los participantes hablaban sobre los resultados de la prueba y del supuesto animal que entró a la casa y destruyó varias cosas de la cocina. Algunos afirmaron que pudo haberse tratado de un gato o un perro. Por ese motivo, tuvieron que ponerse a limpiar todo.

Video del supuesto fantasma en el ‘Desafío XX’

Por otro lado, en la casa azul ocurrió otra situación que, para muchos televidentes, quienes fueron los que se percataron de eso, corresponde a una actividad paranormal dentro de la competencia.

Todo ocurrió cuando Karoline invitó a sus compañeros a dejar la ropa sucia para ser lavada, pues estaba presentando a uno de los anunciantes del concurso. No obstante, cuando se quitó de en frente de la cámara, se observa al fondo a una mujer asomándose por una ventana.

La escena generó terror en los televidentes, pues, esa figura que apareció tiene un aspecto similar a Dickson. La preocupación es porque esta participante no hace parte del equipo Beta, sino de Alpha, por lo que, aparentemente, no tendría nada que hacer en otra casa que no sea la de su equipo, y muchos menos estaría en el baño, pues, actualmente, su equipo cumple la sanción en Playa Baja.

Por supuesto, los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar. Algunos televidentes quedaron aterrorizados con la escena y así lo han manifestado con múltiples opiniones al respecto. “Ahora hay gente apareciendo en la casa Beta”, “¿por qué nadie está hablando del miedo que da esa h* escena?”, “Dickson me da miedo en esa escena”, “¿se imaginan que al final no sea Dickson y sea un fantasma?”, “ese es el fantasma que hizo el desastre en la cocina”, “qué miedo eso”, “me muero del susto”, “eso qué significa”, dicen en redes.

Por ahora no hay una explicación clara que justifique ese momento. Los internautas especulan al respecto, pero se desconoce qué fue lo que ocurrió exactamente con esa imagen, que, al final de cuentas, asustó a más de uno.