Exparticipante de ‘MasterChef’ se emborrachó en el reality. Por él cambiaron reglas

El próximo martes 18 de junio, el canal RCN estrena una nueva temporada de MasterChef Celebrity, luego de la final de La casa de los famosos. Los participantes confirmados no han dudado en expresar su emoción por hacer parte de este proyecto culinario, que los tiene expectantes.

Te puede interesar: Martha Isabel Bolaños quedó aterrada al ver el video de Alfredo pateando su ropa

MasterChef Celebrity 2024. Fotografía por: Felipe MAriño

Después de varias semanas de expectativas, el canal de televisión ya publicó su primer video promocional, como un abrebocas de lo que sucederá a partir de la próxima semana. Esta temporada continúa con la presencia de Claudia Bahamón como presentadora, y Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch como los jurados. Christopher Carpentier ya no estará y en su reemplazo llegó la chef Adria Marina.

Diego Camargo confesó que se emborrachó en ‘MasterChef Celebrity’

Las ediciones del reality culinario de RCN se han caracterizado, entre otras cosas, porque cuentan con comediantes como participantes. En las últimas temporadas han estado Frank Martínez, Adrián Parada, Diego Camargo, Liss Pereira, Chicho Arias, entre otros, quienes le han dado esa “pizca” de alegría a la cocina más famosa del mundo.

En una reciente entrevista para el programa Monólogos sin propina, el comediante Diego Camargo hizo una confesión que sorprendió al público que estaba presente.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En el 2021, el año en el que él hizo parte de MasterChef Celebrity, se emborrachó en una oportunidad durante las grabaciones. De acuerdo con lo que contó, como en la despensa del reality culinario tenían acceso al licor para que, si querían, lo utilizaran en sus preparaciones, él aprovechaba y guardaba en los bolsillos de sus pantalones algunas botellas e iba tomando mientras las grabaciones.

“En MasterChef bebíamos... Debajo de la mesa de trabajo había todo el alcohol posible”, comenzó contando el comediante.

‘MasterChef Celebrity’ cambió las reglas por culpa de Diego Camargo

Por su parte, su amigo y colega Frank Martínez dijo entre risas: “imagínense que cuando empezaban las pruebas, como había un stand de licores por si uno debía echarle a alguna preparación, una vez Diego, como tiene los pantalones medio anchos, entraba ahí y cogía las botellitas de vino. Una vez se pegó una hij**** borrachera”.

Enseguida, Chicho Arias, también comediante y exparticipante de MasterChef, agregó: “gracias a esa borrachera, en la temporada siguiente nos escondieron el trago a todos, no entendíamos por qué, nos decían que si lo necesitábamos, lo pidiéramos... Nos escondieron el trago por culpa suya”.

Vea también: ¿Qué le pasó a Brian Moreno? El actor habría sufrido un accidente en ‘MasterChef’

Finalmente, Camargo, quien no “podía” de la risa, reveló: “mi chef asesor me dijo que la condición que le pusieron al MasterChef siguiente es ‘no beban como bebía Diego Camargo’. Yo emborraché camarógrafos, además. Yo le ponía trago a todos los camarógrafos para que me cuidaran”.