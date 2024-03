Esto le dijo Melfi a Alejandro Estrada por meterse en su relación con Nataly Umaña

El tema del aparente romance de Nataly Umaña y Miguel Melfi en La casa de los famosos ha sido toda una sensación. Las redes sociales han estallado con críticas para la actriz por su actitud, pues está casada con el actor Alejandro Estrada.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada, su esposo. Fotografía por: Instagram Nataly Umaña

Aunque el cantante panameño está soltero, también ha sido blanco de críticas por fijarse en una mujer casada. “Es muy intenso Melfi se pasó”, “ya Melfi me está empezando a caer mal”, “él es un poco fastidioso”, “uno no se fija en una mujer casada”.

¿Qué le dijo Melfi a Alejandro Estrada?

El pasado domingo, Alejandro Estrada, esposo de Nataly Umaña, estuvo como invitado en La casa de los famosos. Allí, el actor le hizo unas preguntas a su esposa a través de ‘El Jefe’.

“¿En algún momento pensaste que tus actos repercuten negativamente en las personas involucradas?”, fue la pregunta que le hizo a Melfi en ‘El Confesionario’.

“He respondido anteriormente que, la verdad, no me siento bien en el fondo con todo lo que está pasando, con todo lo que puedan sentir algunas personas; pero sinceramente no fue algo que yo elegí, que ninguno de los dos eligió y que, si se dio, pues no fue por algo que quisiéramos nosotros”, fue la respuesta que le dio el cantante panameño a Alejandro Estrada.

“Dañar el matrimonio de más de una década por un polvito y la putería”, “no respeta a una mujer ajena”, “está fingiendo un romance para llegar lo más lejos posible en el reality”, le han escrito en redes.

Por su parte, Estrada afirmó: “fuera de este show mediático que se está creando, debo aterrizar el hecho de que lo existe entre nosotros dos es una relación muy bonita que va más allá de todo esto. Ella me ha dado los mejores momentos de su vida, ha sido una mujer intachable, sin ninguna tara a la que amo”, dijo.

¿Qué dice Nataly Umaña al respecto?

En redes sociales han viralizado un video que la actriz grabó los primeros días del reality, donde le dedicaba unas palabras a su esposo: “Mi amor, te amo con todo mi corazón. Estoy aquí divirtiéndome, pasándola rico. Tratando de tener mi mente completamente aquí. Te amo. Gracias por entender quién soy. Te amo con todo mi corazón, Alejo”.

Con todo lo que ha ocurrido con Melfi, las críticas no han cesado: “el descaro de esta mujer es bien grande”, “yo no puedo creer que sea capaz de decirle eso a su esposo”, “Dios mío, qué vergüenza” y “qué penaaaaa esa mujer”, “El descaro de esta mujer es bien grande”.