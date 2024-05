Escandalosa pelea en ‘LCDLF’: Martha Isabel Bolaños y ‘Pantera’ no aguantaron más

Asombrados quedaron los seguidores de La casa de los famosos (LCDLF), tras ser testigos de la fuerte disputa que se dio en la tarde de este jueves entre Martha Isabel Bolaños y Kevin Fuentes, conocido como ‘Pantera’.

La discusión entre ambos participantes, que comenzó por temas de aseo, escaló rápidamente y se subió de tono, por lo que una de sus compañeras se vio obligada a calmarlos.

La pelea de Martha Isabel Bolaños y 'Pantera' en 'La casa de los famosos' suscitó opiniones divididas entre los televidentes del programa que, en redes sociales, calificaron el momento como "escandaloso". Fotografía por: Canal RCN

Pelea de Martha Isabel Bolaños y ‘Pantera’ en ‘La casa de los famosos’

Todo inició por la orden que Kevin Fuentes le dio al team galáctico a través de Mafe Walker, quien se encontraba en compañía de Bolaños, de cumplir con el acuerdo de aseo que pactaron: “Mafe, a ustedes les tocó ayer y hoy la sala y el pasillo, pero como ayer no lo hicieron pues hoy lo hacen. No soy el líder, pero Alfredo me dijo”.

Fue entonces cuando la actriz reaccionó y le hizo saber a su compañero que, como integrante del equipo, tiene clara la obligación a cumplir. Además, le recordó que, en otras ocasiones, los demás integrantes de la casa también han pasado por alto estas reglas.

La respuesta de ‘Pantera’ a Martha Isabel Bolaños no se hizo esperar y, tras subir el tono de la conversación, reiteró que su mensaje fue para Mafe Walker: “Yo estoy hablando con ella, no contigo. Así que, por favor, no me hables mal. Le estoy diciendo a Mafe y, de todas maneras, les estoy recordando. No seas grosera conmigo, Martha, porque le estoy hablando a Mafe y lo estoy haciendo bien, ¿si me entiendes? Así que más respeto”.

“Es que tu tono no está chévere, gordo”, contestó la caleña de 50 años a Kevin Fuentes, quien disponía a retirarse de la sala de maquillaje, donde se encontraban en ese momento, pero regresó con mayor enojo a continuar con la pelea. No obstante, Mafe Walker intervino y les solicitó parar con lo que calificó como un incómodo momento.

‘Pantera’ habló con Julián Trujillo y le pidió actuar sobre Martha Isabel Bolaños

Tras terminar este nuevo conflicto con ‘La Pupuchurra’ (como le conocen por su papel en Yo soy Betty, la fea), ‘Pantera’ salió del lugar y se encontró en el gimnasio con Julián Trujillo, otro de los miembros del team galáctico.

Kevin Fuentes aprovechó la ocasión y le solicitó a Julián hablar con su compañera, para que le recomendara tener mayor respeto con los demás en futuras interacciones.