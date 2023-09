Escándalo por “traición” de Martha Isabel Bolaños a Daniela Tapia en ‘MasterChef’

MasterChef Celebrity, el concurso de cocina más famoso de Colombia, se ha convertido en el escenario de grandes emociones, retos y también conflictos entre los participantes. En el capítulo del 21 de septiembre, por ejemplo, se vivió uno de los momentos más polémicos y tensos de la quinta temporada, cuando Martha Isabel Bolaños, conocida por su papel de la ‘Pupuchurra’ en Yo soy Betty, la fea, tomó una decisión que afectó a su amiga y colega Daniela Tapia.

Todo comenzó cuando Claudia Bahamón le informó a las celebridades que debían sacar unas fichas de una bolsa, las cuales les darían ventajas o desventajas de cara al reto de salvación.

Martha Isabel Bolaños y Juan Pablo Barragán fueron los afortunados en elegir a dos compañeros que no cocinarían en esa ocasión, decisión que los afecta porque les resta puntos en la competencia.

El actor bogotano escogió a Adrián Parada, mientras que la actriz caleña sorprendió al seleccionar a Daniela Tapia, quien se mostró muy molesta e indignada por la traición de su amiga, pues pudo haber elegido a Carolina Acevedo, con la ha tenido varios conflictos durante la competencia.

La cubana no ocultó su decepción y tristeza por la decisión de la ‘Pupuchurra’, quien intentó justificarse argumentando que Daniela ya tenía una ventaja de 30 minutos acumulados en el reloj de cocina. Sin embargo, no aceptó estos argumentos, le reprochó que le hubiera dado la espalda en un momento tan crucial y le recordó que una situación similar ya había ocurrido en otro reality show.

Por último, Daniel Tapia le recalcó a Martha Isabel Bolaños que la lealtad y la amistad son valores fundamentales que no se deben perder por una competencia: “No, cuando tienes más posibilidad de personas, ¿traicionas a tu amiga? No, tú eres traicionera”.

Martha Isabel Bolaños se arrepintió de su error y se disculpó con Daniela Tapia en MasterChef Celebrity

Martha Isabel Bolaños se refirió al hecho en redes sociales y, aparte de admitir que cometió un error, explicó que su intención no fue traicionar a Daniela, sino evitar un conflicto con Carolina Acevedo, con quien había tenido problemas anteriormente.

“Es que yo no lo hice por competencia, lo hice por bruta, o sea, me salió mal la jugada (...) Me equivoqué. Lo sé, créanme y pagué. La escena final era Daniela y Carolina castigadas por ser quienes tenían más tiempo. Pensé en mí. No pensé en dañar a Daniela, ni en favorecer a Carolina, pensé en mi tranquilidad. Pero no fue por traicionar. Fue por pésima estratega. Gracias a los que entienden y a los que no, también. Daniela y yo hoy somos buenas amigas. Ella entendió finalmente por qué jugué así”, expresó arrepentida. Sin embargo, estas disculpas no fueron suficientes para calmar el enojo de la actriz de Leandro Díaz.

El episodio causó gran revuelo entre los televidentes y los medios de comunicación, quienes se volcaron a las redes sociales a dejar sus comentarios a Daniela Tapia y Martha Isabel, por un hecho que marcó un antes y un después en la relación entre las dos actrices, quienes tendrán que seguir enfrentándose en la cocina más importante del país.