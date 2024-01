¿Es Daniel Arenas? Telemundo despidió a uno de los presentadores de ‘Hoy Día’

Hoy Día es uno de los matutinos más vistos por el público latino en la televisión estadounidense. Conducido por un nutrido grupo de presentadores, entre esos el colombiano Daniel Arenas, el programa de Telemundo despidió en días recientes a uno de sus integrantes.

Daniel Arenas cumplió hace un par de días su primer año como presentador Fotografía por: Instagram Daniel Arenas

¿Cuál es el periodista que dijo “adiós” a ‘Hoy Día’?

Se trata del periodista Martín Berlanga, quien sorprendió al avisar en plena emisión que, después de casi 12 años en la compañía, le notificaron que su contrato no será renovado.

“La compañía me llamó ayer para avisarme de que el contrato ya no iba a tener una extensión, así que ya ha terminado mi relación con Telemundo a partir del día de ayer. En medio de todo esto, con mucho agradecimiento porque durante todo este tiempo que estuve trabajando en Telemundo conmigo han sido estupendamente maravillosos, todos los jefes que me ha tocado tener. No tengo ni una sola queja”, comentó, según él, para dejar en claro todo alrededor de su salida y evitar rumores malintencionados.

Daniel Arenas y despidió a su colega de Hoy Día con un emotivo mensaje en el que recordó su aporte al programa. De igual manera, Martín Berlanga recibió elogios de Chiky Bom Bom, Andrea Meza y Penélope Menchaca, sus demás compañeras.

Otros que lamentaron la salida de Berlanga fueron los televidentes, quienes se pronunciaron en redes sociales con mensajes como: “Gracias por tanto tiempo, esto no me lo esperaba”, “no puedo creer esto, ¿después de tanto tiempo de sacan de un día para otro?”, “una triste noticia en este programa que cada vez queda más solo” y “ojalá esto sea para contratar a alguien con una nueva propuesta en pantalla”.

Daniel Arenas disfruta su faceta como presentador de ‘Hoy Día’

El bumangués de 44 años se dio a conocer gracias a Protagonistas de novela (2002), reality show del canal RCN en el que participó y fue finalista.

Su carisma y atractivo le abrieron las puertas de Francisco el matemático (2003), novela en la que debutó como actor. Sin embargo, el papel que le dio reconocimiento internacional fue el de Santiago Hiriarte en Los Reyes (2005), por el que recibió una nominación a los Premios India Catalina como ‘Mejor Actor de Reparto de Telenovela’.

Años más tarde, Daniel Arenas dio el salto a México y se convirtió en toda una estrella de la televisión en ese país, donde brilló gracias a Teresa (2010), Amorcito corazón (2011), Corazón indomable (2013), La Gata (2014), Mi marido tiene familia (2017) y S.O.S. Me estoy enamorando (2021).

Finalmente, el 25 de enero de 2023 debutó como presentador en el programa ‘Hoy día’ de Telemundo, en el que ha vivido algunas situaciones inesperadas y ha compartido con estrellas del entretenimiento internacional. Además, se ha mostrado muy cómodo y feliz bajo esta nueva faceta, con la que también comparte a diario algunas reflexiones de vida.